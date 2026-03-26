Rakibimiz Belli Oldu: Gol Düellosundan Finale Çıkan Kosova Oldu
Dünya Kupası Elemeleri'nde Play Off'ta rakibimizi belirleyecek maçta gol düellosu vardı. Slovakya'nın ev sahipliğindeki maçta konuğu Kosova'ydı.
İlk yarısı 2-1 Slovakya'nın üstünlüğü ile geçilen maçta ikinci yarı yine golle açıldı. Kosova, 2-1 geriye düştüğü maçta şık bir frikik golüyle 3-2 öne geçmeyi başardı.
Kosova 4. golü bularak final umudunu artırdı ancak 90+4'te gelen gol Kosovalılar için şok etkisi yarattı. Son saniyeler karambollerle geçse de Slovakya aradığı golü bulamadı ve Kosova finale yükselen taraf oldu.
Finalde Kosova ile oynayacağımız maç 31 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Kazanan Dünya Kupası biletini cebine koyacak.
Gol düellosunun kazananı Kosova oldu.
Dünya Kupası'na nasıl gideriz?
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
