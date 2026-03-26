Rakibimiz Belli Oldu: Gol Düellosundan Finale Çıkan Kosova Oldu

Tempolu başlayan maçta henüz 6.dakikada Slovakya 1-0 öne geçti.Veldin Hodza ile cevap veren Kosova tam devre böyle bitecek derken 45.dakikada kalesinde golü gördü ve Slovakya devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıya ise Kosova fırtına gibi başladı. Önce 47'de Asllani, 60.dakikada Muslija ile goller bulan Kosova skoru 3-2 yaptı.

72.dakikada ise kornerde Vedat Muriqi'n ısrarıyla gelişen pozisyonda gerilerden gelen Hajrizi yakın mesafeden sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

Temponun düşmediği maçta son dakikalar Slovakya baskısına sahne oldu. Kosova'nın belli bölümlerde geriye yaslanması Slovakya'yı daha da iştahlandırsa da aranan gol bir türlü gelmedi ve Kosova sahadan 4-2 galip ayrılarak rakibimiz oldu.