Rakibimiz Belli Oldu: Gol Düellosundan Finale Çıkan Kosova Oldu

Rakibimiz Belli Oldu: Gol Düellosundan Finale Çıkan Kosova Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 00:39

Dünya Kupası Elemeleri'nde Play Off'ta rakibimizi belirleyecek maçta gol düellosu vardı. Slovakya'nın ev sahipliğindeki maçta konuğu Kosova'ydı. 

İlk yarısı 2-1 Slovakya'nın üstünlüğü ile geçilen maçta ikinci yarı yine golle açıldı. Kosova, 2-1 geriye düştüğü maçta şık bir frikik golüyle 3-2 öne geçmeyi başardı.

Kosova 4. golü bularak final umudunu artırdı ancak 90+4'te gelen gol Kosovalılar için şok etkisi yarattı. Son saniyeler karambollerle geçse de Slovakya aradığı golü bulamadı ve Kosova finale yükselen taraf oldu.

Finalde Kosova ile oynayacağımız maç 31 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Kazanan Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

Gol düellosunun kazananı Kosova oldu.

Gol düellosunun kazananı Kosova oldu.

Tempolu başlayan maçta henüz 6.dakikada Slovakya 1-0 öne geçti.Veldin Hodza ile cevap veren Kosova tam devre böyle bitecek derken 45.dakikada kalesinde golü gördü ve Slovakya devreyi 2-1 önde kapattı. 

İkinci yarıya ise Kosova fırtına gibi başladı. Önce 47'de Asllani, 60.dakikada Muslija ile goller bulan Kosova skoru 3-2 yaptı.

72.dakikada ise kornerde Vedat Muriqi'n ısrarıyla gelişen pozisyonda gerilerden gelen Hajrizi yakın mesafeden sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 

Temponun düşmediği maçta son dakikalar Slovakya baskısına sahne oldu. Kosova'nın belli bölümlerde geriye yaslanması Slovakya'yı daha da iştahlandırsa da aranan gol bir türlü gelmedi ve Kosova sahadan 4-2 galip ayrılarak rakibimiz oldu.

Dünya Kupası'na nasıl gideriz?

Dünya Kupası'na nasıl gideriz?

Yarı finalde Türkiye evinde Romanya'yı, Kosova da deplasmanda Slovakya'yı yenerek finale yükselen takımlar oldular. Final maçının kazananı direkt olarak Dünya Kupası bileti alıyor. 

Kosova'yı deplasmanda yenersek 2002'den sonra bir kez daha Dünya Kupası'na gitme başarısı gösetereceğiz.

Final maçı Salı günü Kosova Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
