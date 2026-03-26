Kritik Tanık Konuştu: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun İfadesi Boşa Düştü

Yalçınay Yıldız, polis ve savcılıkta verdiği ifadede yaşananları detaylı anlattı. Yıldız, “Vahap Canbay, benim 3.5-4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi ünlü bir ses sanatçısıdır. Kendisinin telefonu bende kayıtlıdır. Kubilay Kaan Kundakçı, benim 3-4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi futbolcudur. Telefonumda numarası kayıtlıdır. 16... plakalı araç arkadaşımız Efe T.’ye aittir. Bu aracı Kubilay Kaan Kundakçı kendisinden ödünç almıştı ve Kubilay’ın kullanımındaydı” dedi.

Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay’ın ilişkisine dair de şunları anlattı: “Aleyna Kalaycıoğlu, benim eski arkadaşımdır. Kendisi ses sanatçısıdır. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce ben, Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu açık adresini tam bilmemekle birlikte Kemer olarak bilinen yerde aynı ikamette kalmaya başladık. Ben, Vahap ile Aleyna’nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum. Aleyna ile Vahap yaklaşık 2 yıldır sevgililerdi. Bundan 2 hafta kadar önce ayrıldılar. Ayrılık detaylarını pek bilmiyorum ancak Aleyna bir mesaj atarak ilişkiyi bitirmiş, ilişkisi bitince bizim yanımızdan ayrıldı. Şu an nerede kaldığını bilmiyorum.”