Kritik Tanık Konuştu: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun İfadesi Boşa Düştü

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.03.2026 - 19:44

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde 7 kişi tutuklandı. Kritik tanık Yalçınay Yıldız, olay günü yaşananları anlattı ve Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu’nun ifadelerini yalanladı.

7 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne yol açan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cinayetin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadelerinin ardından, soruşturmada kritik bir sanığın daha beyanı ortaya çıktı. Olay sırasında araçta bulunan ve Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay’ın prodüktörlüğünü üstlenen Yalçınay Yıldız, cinayet anını anlattı.

Araçta bulunan üçüncü isim prodüktör Yalçınay Yıldız ifadesinde yaşananları anlattı.

Yalçınay Yıldız, polis ve savcılıkta verdiği ifadede yaşananları detaylı anlattı. Yıldız, “Vahap Canbay, benim 3.5-4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi ünlü bir ses sanatçısıdır. Kendisinin telefonu bende kayıtlıdır. Kubilay Kaan Kundakçı, benim 3-4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi futbolcudur. Telefonumda numarası kayıtlıdır. 16... plakalı araç arkadaşımız Efe T.’ye aittir. Bu aracı Kubilay Kaan Kundakçı kendisinden ödünç almıştı ve Kubilay’ın kullanımındaydı” dedi.

Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay’ın ilişkisine dair de şunları anlattı: “Aleyna Kalaycıoğlu, benim eski arkadaşımdır. Kendisi ses sanatçısıdır. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce ben, Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu açık adresini tam bilmemekle birlikte Kemer olarak bilinen yerde aynı ikamette kalmaya başladık. Ben, Vahap ile Aleyna’nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum. Aleyna ile Vahap yaklaşık 2 yıldır sevgililerdi. Bundan 2 hafta kadar önce ayrıldılar. Ayrılık detaylarını pek bilmiyorum ancak Aleyna bir mesaj atarak ilişkiyi bitirmiş, ilişkisi bitince bizim yanımızdan ayrıldı. Şu an nerede kaldığını bilmiyorum.”

Yalçınay Yıldız olay anında yaşananları da anlattı.

Yıldız, cinayet günü stüdyoya gidiş sürecini anlattı: “18 Mart günü Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta bulunan stüdyoda Aleyna’nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19 Mart'ta, saat 17.00 sıralarında Vahap Canbay temizlikçiden Aleyna’nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı. Ben de ikisi ortak arkadaşım olduğu için Aleyna’yı aradım. Aleyna’ya, 'Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?' diye sordum. O da bana, 'Saçmalama ben onu tanımıyorum' dedi. Bunun üzerine ben Aleyna’nın ses kaydını alacağım için Vahap Canbay’a, 'Sen de benimle gel, gururunu kır, Aleyna ile bir konuş' dedim. Bu sırada yanımıza bayram için gelen Kubilay Kaan Kundakçı da bulunuyordu. O da Aleyna’yı tanır, 'Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum' dedi.”

Yıldız, olay yerine geliş anını ise şöyle aktardı: “Bunun üzerine Kubilay Kaan Kundakçı’nın kullanımında olan 16... plakalı araçla yola çıkarak 19.03.2026 günü saat 18.30-19.00 sıralarında Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak No: 5 önüne geldik. Aracın şoför mahallinde Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda Vahap Canbay, arka koltukta da ben vardım. Biz stüdyo önüne geldik, ben kapıyı çaldım, temizlikçi kapıyı açtı. Aleyna içeride değildi. Burada Vahap Canbay’ın, 'Mocha' isimli köpeğini gördüm. Hatta köpeğe seslendim, bana doğru geldi. Temizlikçi neden geldiğimizi sordu, ben de Aleyna ile müzik kaydı yapacağımızı söyledim. Temizlikçi bilgisi olmadığını söyleyerek beni içeri almadı.”

"Çığlık sesi duydum, Aleyna'ya ait olduğunu düşünüyorum."

Yıldız, olay sırasında yaşananları şöyle anlattı: “Saat 23.00 sıralarında bulunduğumuz yere biri Vito tarzı, diğeri sportif bir araç geldi. Ben araçların plakasını görmedim. Sportif araçtan beyaz giyimli, az saçlı, gözlüklü bir kişi indi. Doğrudan belinden bir silah çıkartarak sağ ön yolcu koltuğu camına vurdu. Sonra kapıyı açtı, 'Bir daha sizi burada görmeyeceğim” diyerek araç içine rastgele bir el ateş etti. Ben hemen çevreden yardım istemek için bağırdım. Vahap Canbay arabada Kubilay’a yardım ediyordu. Bu olayda bizde silah yoktu. Ateş eden şahsa yönelik hiçbir eylemde bulunmadık. Akabinde polisi ve ambulansı aradık. Ambulans Kubilay Kaan Kundakçı’yı alarak götürdü.”

Yıldız, ateş eden kişiyi tanımadığını belirterek, “Bana sormanız üzerine ateş eden kişiyi ben tanımıyorum. Ancak Aleyna’nın, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğu haberini duyunca internetten fotoğrafına bakmıştım. Bize ateş eden kişiyle fotoğraftaki şahıs aynı kişiydi. Bu şahsı ilk defa burada gördüm. Olay öncesine dair bir tanışıklığım yoktur. Bir de olayda silah patladıktan sonra bir kadın çığlığı duydum. Ancak yüzünü görmedim. Bu çığlık sesinin Aleyna Kalaycıoğlu’na ait olduğunu düşünüyorum. Bildiklerim ve diyeceklerim bundan ibarettir.” dedi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
