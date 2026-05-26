Kendinizi Bir Fransız Filmindeymiş Gibi Hissettirecek Tınılar

Ceren Özer
26.05.2026 - 14:01
Bazen bir akordeonun neşeli sesiyle Montmartre sokaklarında koşturur, bazen buğulu bir sesin fısıltısıyla yağmuru izlersiniz.

Eğer siz de 'Şu an burada değil de, bir Yeni Dalga (Nouvelle Vague) akımı filminde, Jean-Luc Godard kamerasının karşısında olmalıydım' diyorsanız; kulaklıkları hazırlayın. İşte duyduğunuz ilk notada sizi o çok sevdiğiniz filmlerin içine hapsedecek, samimiyetiyle içinizi ısıtacak, tınısıyla karizmanızı ikiye katlayacak o liste!

Yann Tiersen - La Valse d'Amélie

Listeye tabii ki 'Amélie' ile başlıyoruz. Akordeonun o ilk notası duyulduğu an, kendinizi Montmartre sokaklarında kırmızı hırkanızla yürürken bulmamanız imkansız.

Edith Piaf - La Vie En Rose

Fransız denince akan sular durur. Piaf’ın o titrek ve güçlü sesi başladığında, siyah-beyaz bir filmin başrolündesiniz demektir. Aşkı 'pembe' görmeye hazır olun.

Françoise Hardy - Le Temps de l'Amour

60’lar Fransız sineması (Nouvelle Vague) ruhunu yaşamak isteyenlere... Wes Anderson filmlerinden fırlamış gibi hissettiren o ikonik ritimle hafifçe sallanmaya başlayın.

Camille - Ta Douleur

Biraz da eğlence! Fransızların o kendine has, oyunbaz ve zeki pop tavrını en iyi yansıtan parçalardan biri.

Serge Gainsbourg & Jane Birkin - Je T'aime Moi Non Plus

Dünyanın en ikonik düeti olabilir mi? Yasaklı, tutkulu ve son derece Fransız. Bu şarkı çalarken ortamın aurası bir anda 1960'ların Paris otel odalarına dönüyor.

Indila - Dernière Danse

Modern tınılarla dramatik Fransız ruhunun birleşimi. Şehrin gürültüsü içinde kendi başınıza dans etmek istediğiniz o anlar için birebir.

Charles Aznavour - La Bohème

Sanatçıların, yoksul ama umutlu gençliğin ve eski Paris'in marşı. Aznavour anlatıyor, siz ise eski bir resim atölyesinde geçmişi özleyen birine dönüşüyorsunuz.

Zaz - Je Veux

Listeyi neşeyle kapatalım. Sokak müziği ruhunu alıp popüler kültüre kafa tutan, enerjisi tavan bir parça. Dinleyince insanın içinden 'Boşver parayı pulu, hadi gezelim!' demek geliyor.

Stromae - Formidable

Kendini bir dram filminin final sahnesinde hissetmeye hazır mısın?

Benjamin Biolay - La Superbe

Sesi o kadar kalın ve karizmatik ki, bir anda kendini dumanlı bir caz kulübünde, en köşedeki masada otururken buluyorsun.

Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
