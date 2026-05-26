Kendinizi Bir Fransız Filmindeymiş Gibi Hissettirecek Tınılar
Bazen bir akordeonun neşeli sesiyle Montmartre sokaklarında koşturur, bazen buğulu bir sesin fısıltısıyla yağmuru izlersiniz.
Eğer siz de 'Şu an burada değil de, bir Yeni Dalga (Nouvelle Vague) akımı filminde, Jean-Luc Godard kamerasının karşısında olmalıydım' diyorsanız; kulaklıkları hazırlayın. İşte duyduğunuz ilk notada sizi o çok sevdiğiniz filmlerin içine hapsedecek, samimiyetiyle içinizi ısıtacak, tınısıyla karizmanızı ikiye katlayacak o liste!
Yann Tiersen - La Valse d'Amélie
Edith Piaf - La Vie En Rose
Françoise Hardy - Le Temps de l'Amour
Camille - Ta Douleur
Serge Gainsbourg & Jane Birkin - Je T'aime Moi Non Plus
Indila - Dernière Danse
Charles Aznavour - La Bohème
Zaz - Je Veux
Stromae - Formidable
Benjamin Biolay - La Superbe
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
