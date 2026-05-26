Direniş Sadece Sokakta mı Olur?

Üstelik o yazının altına yalnızca itiraz edenler değil, teşekkür edenler de geldi. Kanser tedavisi gören insanlar yazdı. Yaşlı insanlar yazdı. Fiziksel olarak sokağa çıkması kolay olmayan, kronik hastalıklarla yaşayan insanlar yazdı. “Benim de buna ihtiyacım vardı” dediler. Çünkü herkesin direniş biçimi aynı değil. Herkes aynı fiziksel koşullara, aynı bedensel güce, aynı hareket alanına sahip değil. Bazı insanlar için hayatta kalmaya çalışırken zihinsel bütünlüğünü korumak bile başlı başına büyük bir mücadele. Sürekli korku, kriz, felaket ve öfke akışı içinde kendi ruhunu tamamen kaybetmemeye çalışmak küçümsenecek bir şey değil.

İlginç olan şu ki insanlar dijital dünyanın davranışlarımızı, ilişkilerimizi, algımızı ve hatta politik reflekslerimizi şekillendirdiğini kabul ediyor ama buna karşı geliştirilen farkındalığı hâlâ “gerçek mesele” saymıyor. Oysa bugün insanların öfkesi de korkusu da dikkati de tüketim alışkanlıkları da büyük ölçüde dijital sistemlerin içinde biçimleniyor.

Sürekli Öfkeli Ama Ne Yapacağını Bilmeyen Bir Ruh Hali

Ben dijital direnişi hiçbir zaman romantik bir “telefonu kapatıp doğaya kaçalım” çağrısı gibi düşünmedim zaten. Daha çok, zihinsel alanını koruma refleksi gibi düşünüyorum. Çünkü sürekli maruz kalan bir zihin, bir süre sonra kendi düşüncesiyle temasını kaybediyor. Ve bu yalnız bireysel bir mesele değil.

Bir toplumun dikkat süresi parçalandığında düşünme biçimi de parçalanıyor. İnsanlar uzun okumuyor, hızlı tepki veriyor. Araştırmıyor, başlığa pozisyon alıyor. Her gün onlarca kriz görüntüsüne maruz kalınca gerçek felaketlerle ilişkisi de köreliyor. Sürekli öfkeli ama sürekli yorgun bir toplumsal ruh hali oluşuyor. Bunun politik hiçbir tarafı yokmuş gibi davranmak bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Çünkü bugün algoritmalar gündem hissini de üretiyor. Neye öfkeleneceğimizi, neyi görüp neyi görmeyeceğimizi, hangi hızda tükeneceğimizi de belirliyor. Sürekli uyarılan, sürekli dikkat sıçrayan bir zihnin uzun süreli dayanışma, örgütlenme ya da derin düşünme kapasitesi de zayıflıyor doğal olarak. Bu yüzden ben dijital farkındalığı küçümseyemiyorum. Telefonla kurduğumuz ilişki artık yalnız kişisel alışkanlık değil çünkü.

Kendi hayatımda da bunu çok net fark ettiğim dönemler oldu. Sürekli çevrimiçi kaldığım zamanlarda yalnızca daha yorgun olmuyordum, daha dağınık düşünüyordum. Daha tepkisel, daha sabırsız, daha huzursuz oluyordum. Bir şey okumaya başlıyorum, iki dakika sonra elim başka uygulamaya gidiyor. Film açıyorum, aynı anda ekran kaydırıyorum. Dinlenmeye çalışırken bile zihnim tam dinlenemiyor çünkü sürekli başka bir uyarana hazır halde bekliyor.