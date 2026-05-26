Muhalefetten Bazı Partiler Kılıçdaroğlu'nun Bayramlaşma Programına Katılmayacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 14:53
Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma programı, bayramın ikinci gününde gerçekleştirilecek. CHP’de, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen’den oluşan heyetin, bayramlaşma ziyareti kapsamında CHP Genel Merkezi’ne gelecek 16 siyasi partinin temsilcilerini ağırlayacağı öğrenildi.

CHP'nin daha önce bayramlaşma programında yer alan DEM Parti ise bu bilgiyi yalanladı. Muhalefette yer alan bazı partiler Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesinin ardından CHP ile bayramlaşmayacak. AKP ile CHP ise üç bayramın ardından ilk kez bayramlaşacak.

Hangi partiler bayramlaşma programında yer aldı.

CHP Genel Merkezi’ni bayramlaşma programı kapsamında AKP, Devlet Bahçeli liderliğindeki Nationalist Movement Party, DSP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri ziyaret edecek.

Öte yandan CHP’nin bayramlaşma heyetinde ise Ali Fazıl Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız yer alacak. CHP heyeti de aynı siyasi partilere bayram ziyareti gerçekleştirecek.

Butlan kararına en sert eleştiren partilerden DEM Parti, CHP ile görüşmeyecek.

DEM Parti açıklanan bayram programında CHP'ye yer verdi. Gazeteci Ahmet Ayva, bayramlaşma konusunda DEM Parti'nin Özgür Özel yönetimini muhatap alacağını yazdı. 

DEM Parti gibi mecliste vekili bulunan İYİ Parti, TİP ve EMEP de CHP'nin yeni yönetimiyle bayramlaşmayacaklarını açıkladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
