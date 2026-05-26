Muhalefetten Bazı Partiler Kılıçdaroğlu'nun Bayramlaşma Programına Katılmayacak

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma programı, bayramın ikinci gününde gerçekleştirilecek. CHP’de, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen’den oluşan heyetin, bayramlaşma ziyareti kapsamında CHP Genel Merkezi’ne gelecek 16 siyasi partinin temsilcilerini ağırlayacağı öğrenildi.

CHP'nin daha önce bayramlaşma programında yer alan DEM Parti ise bu bilgiyi yalanladı. Muhalefette yer alan bazı partiler Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesinin ardından CHP ile bayramlaşmayacak. AKP ile CHP ise üç bayramın ardından ilk kez bayramlaşacak.