İngiliz yayıncıların Asyalı futbolcuların kupa kaldırma anlarını sistematik olarak kesmesi tesadüf olarak görmeyen Asyalı izleyiciler bunun örtülü bir ayrımcılık olduğunu savunuyor. Park Ji-sung’dan Okazaki’ye, Minamino’dan Hirakawa’ya kadar yıllardır aynı şey tekrar etmesi bunun bi komplo teorisinden fazlası olduğunu düşündürüyor. Asyalılara göre sporcuları Avrupa’da “gerçek yıldız” olarak görülmüyor, kamera operatörleri ve yönetmenler bilinçli ya da bilinçsiz şekilde onları arka planda bırakmayı tercih ediyor. X'teki pek çok kişiye göre bu Asyalılara karşı genel bir “ikinci sınıf” muamelesinin bir parçası.