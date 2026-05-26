article/comments
article/share
Haberler
Spor
Asyalı Futbolcuların Kupa Törenlerinde Gösterilmemesi Tartışma Yarattı

Asyalı Futbolcuların Kupa Törenlerinde Gösterilmemesi Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.05.2026 - 15:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere’de düzenlenen kupa törenlerinde Asyalı futbolcuların kupa kaldırırken kameraya yansıtılmaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hull City’li Japon oyuncu Yu Hirakawa’nın kupa kaldırma sevincinin yayın sırasında kesilmesi, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Aynı durumun uzun yıllardır yaşandığına dair farklı kupa törenleri paylaşıldı ve bu da bir tartışmaya neden oldu. Bazıları bunun tesadüf olduğunu düşünürken özellikle Asyalı seyirci bunun gizli ırkçılık olduğunu öne sürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Premier Lig'e çıktığı final maçındaki kupa töreninde bir detay dikkat çekti.

Bir X kullanıcısı durumu şöyle özetledi:

'İngiltere'de Park Ji-sung, Shinji Okazaki, Takumi Minamino, Kusanov gibi Asyalı oyuncuların kupa kaldırma anından hemen önce kameranın kesilmesi artık alışkanlık haline geldi. Kadınlarda da Chelsea'li Maika Hamano aynı muameleyi gördü.  Bu arada Daichi Kamada ise kupa kaldırma hareketini fake yaparak kamerayı atlattı ve ustaca kaçmayı başardı.'

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada "Asian passing" (Asyalı geçişi) denen fenomen yeniden eski görüntülerle tartışmaya açıldı.

Peki özellikle Premier Lig'i ilgiyle takip eden Asyalı futbolseverler genel olarak bu duruma ne diyor?

Peki özellikle Premier Lig'i ilgiyle takip eden Asyalı futbolseverler genel olarak bu duruma ne diyor?

İngiliz yayıncıların Asyalı futbolcuların kupa kaldırma anlarını sistematik olarak kesmesi tesadüf olarak görmeyen Asyalı izleyiciler bunun örtülü bir ayrımcılık olduğunu savunuyor. Park Ji-sung’dan Okazaki’ye, Minamino’dan Hirakawa’ya kadar yıllardır aynı şey tekrar etmesi bunun bi komplo teorisinden fazlası olduğunu düşündürüyor. Asyalılara göre sporcuları Avrupa’da “gerçek yıldız” olarak görülmüyor, kamera operatörleri ve yönetmenler bilinçli ya da bilinçsiz şekilde onları arka planda bırakmayı tercih ediyor. X'teki pek çok kişiye göre bu Asyalılara karşı genel bir “ikinci sınıf” muamelesinin bir parçası.

Bu görüşün aksini savunanlar ise ortalama şu görüşü benimsiyor:

Bu görüşün aksini savunanlar ise ortalama şu görüşü benimsiyor:

Özellikle Batılı ve İngiliz seyirciye göre kupa törenleri çok kalabalık geçiyor, aynı anda birçok oyuncu kutlama yapıyor. Kamera operatörleri doğal olarak kaptanı, en popüler oyuncuyu ya da en dramatik anı tercih ediyor. Asyalı oyuncuların çoğu da rotasyon oyuncusu olduğu için zaten ekran süresi az oluyor. Son Heung-min gibi gerçekten star olan Asyalılar kesilmeden gösteriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın