Kenya'nın Başkenti Nairobi'de 1 Milyona Yakın Kişi Arsenal'in Şampiyonluğunu Kutladı

Kuzey Soydan
25.05.2026 - 16:44
Arsenal yıllar sonra Premier Lig'deki şampiyonluk hasretine son verdi. Özellikle Londra'da görkemli kutlamalar yapıldı. Ancak kutlamalar Ada sınırlarıyla kısıtlı kalmadı. Birkaç gün önce Nairobi sokaklarını kırmızı-beyaza boyayan 1 milyon kişilik kutlama dünya çapında viral oldu. Kenyalı Arsenal taraftarı başkentin en işlek caddelerini Arsenal bayrakları ve formalarıyla turladı. Peki Kenya'daki bu Arsenal tutkusunun sebebi ne?

Arsenal taraftarı olan 1 milyona yakın Kenyalı Londra ekibinin 23 yıl sonra gelen şampiyonluğunu çılgınca kutladı.

Londra'da ve İngiltere'nin farklı yerlerindeki kutlamalara alışık olsak da Ada'dan kilometrelerce uzakta bir Doğu Afrika ülkesinde yaşanan böylesine büyük bir coşku soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Peki Arsenal Kenyalılar için ne anlam ifade ediyor?

Premier League'in Afrika'da yaygın TV yayını 1990'ların sonlarında başladı. Tam bu sırada Arsenal, Wenger yönetiminde atak, heyecan verici ve başarılı bir futbol oynuyordu. Bu dönem, 'Invincibles' gibi unutulmaz takımlarla çakıştı. Kenya'daki birçok fan bu yıllardan beri Arsenal taraftarı.

Arsenal, o dönemde Avrupa'da en çok siyah ve Afrikalı oyuncuya sahip takımlardan biriydi.

Nwankwo Kanu (Nijerya), Kolo Touré (Fildişi Sahili), Emmanuel Adebayor, Lauren, Sol Campbell, Thierry Henry gibi yıldızlar Afrika'dan gelen fanlara 'kendilerini görme' hissi verdi. Arsenal, siyah oyuncuları kadronun merkezine koyan ilk büyük kulüplerden biriydi.

Arsenal Kenya Supporters' Club gibi resmi taraftar grupları mevcut.

Sokaklarda, kiliselerde, okullarda Arsenal forması giymek çok yaygın. Destek, babadan oğula/anne-kıza geçiyor. Dolayısıyla Arsenal sadece Kenya'da (Doğu değil Uganda, Etiyopya, Tanzanya gibi ülkelerde de taraftarlık açısından zirvede.

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
