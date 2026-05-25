25-31 Mayıs Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

İki Kişilik Oyun

Tarih: 28-29 Mayıs

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Binnur Kaya, Mert Fırat

Yaş sınırı: 13+

İki Kişilik Oyun, Binnur Kaya ve Mert Fırat’ı ilk kez aynı sahnede buluşturuyor. Evlilik, sadakat, boşanma, toplumsal roller ve bireysel özgürlük gibi konuları bol ironili bir hikaye içinde ele alan oyun, bir ilişkinin kriz anlarını komedi diliyle sahneye taşıyor. Tek perdelik yapım, güçlü oyunculukları ve seyirciyle kurduğu doğrudan iletişimle haftanın dikkat çeken komedi seçeneklerinden biri oluyor.

Zengin Mutfağı

Tarih: 30-31 Mayıs

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Zengin Mutfağı, 15-16 Haziran 1970 işçi hareketini zengin bir ailenin mutfağından anlatıyor. Köşk çalışanlarının gözleri önünde değişen toplumsal düzen, oyunun hem politik hem de eğlenceli tarafını oluşturuyor. Vasıf Öngören’in klasikleşmiş eseri, Şener Şen’in de yer aldığı kadrosuyla İstanbul’da haftanın en güçlü sahne seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

En Sevdiğinden Başla

Tarih: 25, 26, 28, 29, 30 Mayıs

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Tiyatro

Oyuncular: Barkın Sarp, Elif Aydın, Hakan Emre Ünal, Mert Yılmaz Yıldırım, Nezaket Erden, Sudem Tiryakigil

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 16+

En Sevdiğinden Başla, hem hayatı hem üretimi paylaşan iki genç sanatçının hikayesine odaklanıyor. Gerçekle kurgu arasındaki çizginin giderek belirsizleştiği oyunda, ortak hayat, ortak üretim ve kişisel mücadeleler iç içe geçiyor. İlişkilerin, sanatın ve insanın kendisiyle verdiği savaşın anlatıldığı oyun, Moda Sahnesi’nde haftanın öne çıkan yapımlarından biri oluyor.

Kanlı Nigar

Tarih: 25 Mayıs

Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Çiğdem Tunç, Deniz Salman, Yaşar Ayvacı, Süleyman Yağcı, Gamze Yarka, Savaş Özkartal

Süre: 150 dakika

Kanlı Nigar, geleneksel Türk tiyatrosunun en bilinen komedi örneklerinden biri olarak sahneye taşınıyor. Sadık Şendil’in kaleme aldığı oyunda, yaşadığı haksızlıkların ardından intikamcı bir karaktere dönüşen Nigar’ın planları komik ve karmaşık olaylara kapı açıyor. Kadın-erkek ilişkileri, toplumsal ahlak ve hazırcevap diyaloglarla ilerleyen oyun, klasik komedi sevenler için güçlü bir seçenek sunuyor.

İsmail Nuri - Stand Up

Tarih: 28, 29, 30 Mayıs

Mekan: Beyoğlu Yota Sahne

Tür: Stand up

Yaş sınırı: 18+

İsmail Nuri, yeni stand up gösterisiyle İstanbul’da seyirciyle buluşuyor. YouTube’da yayınladığı “Hayatın Yüzde Doksan Beşi” gösterisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan komedyen, bu kez yeni gösterisiyle sahneye çıkıyor. Gülmek ve haftaya eğlenceli bir ara vermek isteyenler için Beyoğlu Yota Sahne’de izlenebilecek seçeneklerden biri oluyor.

Notre Dame'ın Kamburu

Tarih: 29 Mayıs

Mekan: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tür: Trajedi

Oyuncular: Ferhat Özkalaycıoğlu

Süre: 75 dakika

Notre Dame'ın Kamburu, Victor Hugo’nun Notre Dame de Paris eserinden esinlenerek sahneye uyarlanıyor. Fransa’nın karanlık dönemlerinden kesitler sunan oyun, kader, yoksulluk ve insan hayatının kırılgan yönleri üzerine kurulu bir anlatı sunuyor. Ferhat Özkalaycıoğlu’nun birden fazla karakteri canlandırdığı performans, haftanın klasik uyarlama arayan izleyicileri için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.