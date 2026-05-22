Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Ne İzlenir? 25-31 Mayıs Film ve Tiyatro Rehberi

Beyaz Geceler
Beyaz Geceler, Petersburg’un kalabalığında yalnızlığını hayallerle bastıran genç bir adam ile Nastenka’nın yollarını bir köprüde buluşturuyor. Dostoyevski’nin gençlik coşkusunu taşıyan oyun, dört geceye yayılan kısa ama iz bırakan bir karşılaşmayı sahneye taşıyor.
Okan Çabalar Stand Up
Okan Çabalar Stand Up, ekranlarda yarattığı karakterlerle tanınan Okan Çabalar’ı bu kez sahnede izleyiciyle buluşturuyor. Gündelik hayattan beslenen mizahı ve sahne enerjisiyle Ankara’da haftanın eğlenceli seçeneklerinden biri oluyor.
Fabrikada Cinayet, yanmaktan son anda kurtulmuş bir deponun içinde geçen sıkışmış bir hikaye anlatıyor. Eski bir radyo, demlenen çay ve hayallerle dolu duvarlar arasında güç, cesaret ve yolunu bulmaya çalışan bir karakterin gerilimi öne çıkıyor.
Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Tarih: 26-27 Mayıs
Mekan: AKM Sahne Kızılay (26 Mayıs), Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (27 Mayıs)
Tür: Dram
Oyuncular: Atacan Şanlı, Süleyman Ceylan
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 16+
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo’nun çarpıcı eserini iki kişilik bir sahne uyarlamasıyla izleyiciye sunuyor. Atacan Şanlı ve Süleyman Ceylan’ın rol aldığı oyun, ölümüne saatler kalan bir mahkumun iç sesi, korkuları ve son vedası üzerinden ilerliyor.
Bir Delinin Hatıra Defteri
Bir Delinin Hatıra Defteri, Gogol’un klasik eserinden uyarlanan güçlü bir trajikomedi. Küçük bir devlet memuru olan Popriçin’in sıkışmış hayatı, karşılıksız tutkusu ve giderek dağılan zihni üzerinden hem hüzünlü hem de keskin bir hikaye anlatılıyor.
Köpek Kalbi, sokakta ölümünü bekleyen Şarik adlı bir köpeğin beklenmedik dönüşümünü konu alıyor. Bir bilim insanının müdahalesiyle insana dönüşen Şarik’in hikayesi, komediyle toplumsal eleştiriyi bir araya getiriyor.
Fareler ve İnsanlar
Tarih: 27 Mayıs
Mekan: Ankara Yeni Sahne
Tür: Dram
Süre: 130 dakika
Yaş sınırı: 14+
Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck’in unutulmaz eserini sahneye taşıyor. George ve Lennie’nin hayalleri, dostlukları ve hayatın sert gerçekleriyle mücadelesi üzerinden yalnızlık, aidiyet ve umut duygusu etkileyici bir dille anlatılıyor.
Suç ve Ceza
Tarih: 29 Mayıs
Mekan: Çankaya Sahne
Tür: Dram
Oyuncular: Çağrıl Atay, Çetin Karakul, Deniz Özaydın, İsmail Suat Öztürk, Ateş Bars, Deniz Aygün Balkan
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 13+
Suç ve Ceza, Dostoyevski’nin adalet, vicdan ve suç kavramlarını merkeze alan klasik eserinden uyarlanıyor. Oyun, insanın kendi içindeki hesaplaşmayı ve vicdanın susturulamayan sesini sahneye taşıyor.
Bir İshak’sın Bir Cemil
Bir İshak’sın Bir Cemil, aynı hücrede yolları kesişen iki farklı karakterin hikayesini anlatıyor. İshak ve Cemil’in zıtlıklar üzerinden kurulan ilişkisi, hem güldüren hem de uzun süre etkisini bırakan hüzünlü bir anlatı sunuyor.
Oğul
Tarih: 31 Mayıs
Mekan: Çankaya Sahne
Tür: Dram
Yaş sınırı: 16+
Oğul, Florian Zeller’in aile, gençlik ve ruhsal kırılmalar üzerine kurduğu sarsıcı hikayelerinden biri. Yetişkinliğe geçmeye çalışan bir gencin iç dünyası ve ailesiyle ilişkisi üzerinden, bazen hafife alınan duyguların nasıl ağır bir çıkmaza dönüşebileceğini anlatıyor.
