Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Ne İzlenir? 25-31 Mayıs Film ve Tiyatro Rehberi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 21:04 Son Güncelleme: 22.05.2026 - 21:06
25-31 Mayıs haftasında Ankara, İzmir ve Bursa’da sahneler yine hareketli. Tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri ve stand up gösterileri farklı şehirlerde izleyiciyle buluşuyor. Aynı hafta vizyona giren filmler de sinema salonlarında yerini alıyor. Dramdan komediye, çocuk oyunlarından bilim kurguya kadar birçok seçenek öne çıkıyor. 

Haftanın programını şehir şehir derledik!

25-31 Mayıs Haftası Ankara, İzmir ve Bursa'da İzleyebileceğiniz Filmler

Backrooms

  • Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Tür: Bilim Kurgu, Korku

  • Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

  • Süre: 1 saat 45 dakika

Backrooms, rahatsız edici ev videoları üzerinden ilerleyen gizemli ve korku dolu bir hikaye anlatıyor. Bu kayıtlar, tanık olanları dehşete düşüren doğaüstü olayları ortaya çıkarıyor. Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren film, tedirgin edici atmosferiyle haftanın en dikkat çeken yapımlarından biri oluyor.

Aşk ve Gurur

  • Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Tür: Komedi, Romantik

  • Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

  • Süre: 2 saat 9 dakika

Aşk ve Gurur, Jane Austen’in aynı adlı romanından uyarlanan klasikleşmiş aşk hikayesini yeniden sinema salonlarına taşıyor. Bennet ailesinin beş kız kardeşi etrafında gelişen olaylar, Elizabeth Bennet ile Bay Darcy arasındaki gerilimli ilişkiyle derinleşiyor. Dönemin İngiltere’sinde aşk, gurur, sınıf farkı ve evlilik beklentileri üzerinden ilerleyen film, romantik klasiklerden hoşlananlar için güçlü bir seçenek sunuyor.

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

  • Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Tür: Bilim Kurgu, Macera, Savaş Filmi

  • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

  • Süre: 2 saat 17 dakika

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2, Katniss Everdeen’in Başkan Snow’a karşı verdiği final mücadelesini konu alıyor. Panem’de özgürlük savaşı son aşamaya gelirken Katniss, dostlarıyla birlikte tehlikeli bir göreve çıkıyor. Tuzaklar, düşmanlar ve zor kararlarla ilerleyen film, serinin en karanlık ve en yoğun bölümlerinden biri olarak yeniden vizyona giriyor.

Charlie the Wonderdog

  • Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi

  • Oyuncular: Owen Wilson, Dawson Littman, Ruairi MacDonald

  • Süre: 1 saat 32 dakika

Charlie the Wonderdog, süper güçlere sahip sevimli bir köpeğin eğlenceli macerasını anlatıyor. Danny’nin en yakın arkadaşı uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra Charlie olağanüstü yeteneklerle geri dönüyor. Ancak film, kahramanlığın yalnızca güçle değil; cesaret, nezaket ve kendine inanmakla da ilgili olduğunu anlatan aile dostu bir hikaye sunuyor.

Sevimli Göbüşler

  • Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

  • Tür: Aile, Komedi

  • Oyuncular: Serkan Şengül

  • Süre: 1 saat 15 dakika

Sevimli Göbüşler, doğaya meraklı Serkan’ın ormanda karşılaştığı konuşan ayıcıkla kurduğu sıra dışı dostluğu merkeze alıyor. İlk anda korkuyla başlayan bu karşılaşma, zamanla eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa dönüşüyor. Ayıcık Serkan’a ormanın gizli dünyasını tanıtırken, Serkan da ona teknolojinin bilinçli kullanımını anlatıyor. Film, çocuklu aileler için haftanın yerli seçenekleri arasında yer alıyor.

25-31 Mayıs: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Beyaz Geceler

  • Tarih: 25 Mayıs

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Ozan Altuntaş, Öykü Bilgin

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Beyaz Geceler, Petersburg’un kalabalığında yalnızlığını hayallerle bastıran genç bir adam ile Nastenka’nın yollarını bir köprüde buluşturuyor. Dostoyevski’nin gençlik coşkusunu taşıyan oyun, dört geceye yayılan kısa ama iz bırakan bir karşılaşmayı sahneye taşıyor.

Okan Çabalar Stand Up

  • Tarih: 30 Mayıs

  • Mekan: Ankara Çankaya Sahne

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Okan Çabalar

Okan Çabalar Stand Up, ekranlarda yarattığı karakterlerle tanınan Okan Çabalar’ı bu kez sahnede izleyiciyle buluşturuyor. Gündelik hayattan beslenen mizahı ve sahne enerjisiyle Ankara’da haftanın eğlenceli seçeneklerinden biri oluyor.

Fabrikada Cinayet

  • Tarih: 26, 28, 30 Mayıs

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (26 Mayıs), AKM Sahne Kızılay (28-30 Mayıs)

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Fabrikada Cinayet, yanmaktan son anda kurtulmuş bir deponun içinde geçen sıkışmış bir hikaye anlatıyor. Eski bir radyo, demlenen çay ve hayallerle dolu duvarlar arasında güç, cesaret ve yolunu bulmaya çalışan bir karakterin gerilimi öne çıkıyor.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

  • Tarih: 26-27 Mayıs

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay (26 Mayıs), Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (27 Mayıs)

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Atacan Şanlı, Süleyman Ceylan

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo’nun çarpıcı eserini iki kişilik bir sahne uyarlamasıyla izleyiciye sunuyor. Atacan Şanlı ve Süleyman Ceylan’ın rol aldığı oyun, ölümüne saatler kalan bir mahkumun iç sesi, korkuları ve son vedası üzerinden ilerliyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri

  • Tarih: 26, 28, 30 Mayıs

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Trajikomedi

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Bir Delinin Hatıra Defteri, Gogol’un klasik eserinden uyarlanan güçlü bir trajikomedi. Küçük bir devlet memuru olan Popriçin’in sıkışmış hayatı, karşılıksız tutkusu ve giderek dağılan zihni üzerinden hem hüzünlü hem de keskin bir hikaye anlatılıyor.

Köpek Kalbi

  • Tarih: 26 Mayıs

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Özgür Özertural, Tuğçe Soncu, İsmail Suat Öztürk, Ateş Bars

  • Süre: 110 dakika

Köpek Kalbi, sokakta ölümünü bekleyen Şarik adlı bir köpeğin beklenmedik dönüşümünü konu alıyor. Bir bilim insanının müdahalesiyle insana dönüşen Şarik’in hikayesi, komediyle toplumsal eleştiriyi bir araya getiriyor.

Fareler ve İnsanlar

  • Tarih: 27 Mayıs

  • Mekan: Ankara Yeni Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck’in unutulmaz eserini sahneye taşıyor. George ve Lennie’nin hayalleri, dostlukları ve hayatın sert gerçekleriyle mücadelesi üzerinden yalnızlık, aidiyet ve umut duygusu etkileyici bir dille anlatılıyor.

Suç ve Ceza

  • Tarih: 29 Mayıs

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Çağrıl Atay, Çetin Karakul, Deniz Özaydın, İsmail Suat Öztürk, Ateş Bars, Deniz Aygün Balkan

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Suç ve Ceza, Dostoyevski’nin adalet, vicdan ve suç kavramlarını merkeze alan klasik eserinden uyarlanıyor. Oyun, insanın kendi içindeki hesaplaşmayı ve vicdanın susturulamayan sesini sahneye taşıyor.

Bir İshak’sın Bir Cemil

  • Tarih: 27, 30 Mayıs

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (27 Mayıs), AKM Sahne Kızılay (30 Mayıs)

  • Tür: Komedi

  • Süre: 65 dakika

Bir İshak’sın Bir Cemil, aynı hücrede yolları kesişen iki farklı karakterin hikayesini anlatıyor. İshak ve Cemil’in zıtlıklar üzerinden kurulan ilişkisi, hem güldüren hem de uzun süre etkisini bırakan hüzünlü bir anlatı sunuyor.

Oğul

  • Tarih: 31 Mayıs

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Yaş sınırı: 16+

Oğul, Florian Zeller’in aile, gençlik ve ruhsal kırılmalar üzerine kurduğu sarsıcı hikayelerinden biri. Yetişkinliğe geçmeye çalışan bir gencin iç dünyası ve ailesiyle ilişkisi üzerinden, bazen hafife alınan duyguların nasıl ağır bir çıkmaza dönüşebileceğini anlatıyor.

25-31 Mayıs: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

No Man’s Land

  • Tarih: 25 Mayıs

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet K.M. - Konak Sahnesi

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Anıl Alkan, Bora Kokulucicek, Kaan Temel, Kaan Uğur

  • Süre: 55 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

No Man’s Land, Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar eserinden yola çıkarak insanın kendi dar dünyasına sıkışmasını sahneye taşıyor. Gerçek hayattan kopuş, özgürlük arzusu ve insanın bazen kendine bile açıklayamadığı istekleri kara komedi diliyle anlatılıyor. Oyun, bireyin kendi esaretini fark etmeden yeniden ona dönme halini düşündürücü bir atmosferle ele alıyor.

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

  • Tarih: 30 Mayıs

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet K.M. - Konak Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Hülya Savaş, Eda Nur Solaklı, Filiz Göker

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, anneanne, anne ve kızdan oluşan üç kuşağın hikayesini sahneye taşıyor. Kadınların kimi zaman birbirine karışan, kimi zaman ayrışan yolları üzerinden var olma mücadelesi anlatılıyor. Her kuşağın kendi kaderine karşı küçük de olsa bir adım atma çabası, oyuna hem duygusal hem de güçlü bir anlatı kazandırıyor.

25-31 Mayıs: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Çocuk Tiyatro Oyunları

Kuyruksuz Tilki

  • Tarih: 30 Mayıs

  • Mekan: Urladam Hangar Sahne

  • Tür: Çocuk Oyunu

  • Oyuncular: Onur Karagözoğlu, Büşra Özer, Dilek Bala, Kubilay Gez

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş sınırı: 3-11

Kuyruksuz Tilki, çocukları müzik, masal ve kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Hata yapmak, pişman olmak, doğayı korumak ve birlikte çözüm üretmek gibi temalar oyun boyunca eğlenceli bir dille işleniyor. Minik izleyicilere yalnızca eğlendiren değil, empati kurmayı ve telafi etmenin önemini de hatırlatan sıcak bir hikaye sunuyor.

Süper Patiler

  • Tarih: 31 Mayıs

  • Mekan: Boyoz Akademi Sanat Merkezi

  • Tür: Çocuk Oyunu

  • Süre: 40 dakika

  • Yaş sınırı: 3-10

Süper Patiler, parkın kaybolan mis kokusunun peşine düşen kahramanların eğlenceli macerasını anlatıyor. Chase ve süper patiler, mikropların yayılmasını durdurmak için harekete geçerken çocuklara temizliğin önemini neşeli bir dille aktarıyor. Müzikli ve interaktif yapısıyla minik izleyicilerin oyuna dahil olabileceği hareketli bir seçenek sunuyor.

Hayalbazlar Bluey ve Bingo

  • Tarih: 31 Mayıs

  • Mekan: Boyoz Akademi Sanat Merkezi

  • Tür: Çocuk Oyunu

  • Süre: 40 dakika

  • Yaş sınırı: 3-10

Hayalbazlar Bluey ve Bingo, hayal kurmanın yasaklandığı renksiz bir dünyada geçen masalsı bir serüven sunuyor. Bluey ve Bingo’yu kurtarmak için çocukların hayal gücü, bilmeceler ve neşeli danslar devreye giriyor. İnteraktif yapısıyla yardımlaşmanın, sevginin ve hayal kurmanın gücünü eğlenceli bir sahne deneyimine dönüştürüyor.

25-31 Mayıs: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

İçimizdeki Şeytan

  • Tarih: 30 Mayıs

  • Mekan: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Funda Bayraktaroğlu

  • Süre: 63 dakika

İçimizdeki Şeytan, yoksulluğun içinden İstanbul’a uzanan Macide’nin hikayesini sahneye taşıyor. Sevginin bir sığınak olabileceğine inanan Macide, Ömer’le kurduğu bağın zamanla karanlık bir yüzle sınandığını görür. Oyun, insanın en büyük mücadelesinin bazen dış dünyayla değil, kendi içindeki korkular ve gölgelerle olduğunu anlatıyor.

Deli Ayten Müzikali

  • Tarih: 31 Mayıs

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Komedi, Müzikal, Dram, Biyografi

  • Oyuncular: Sara Atmaca, Arda Mat, Bahtiyar Özdemir

  • Yaş sınırı: 13+

Deli Ayten Müzikali, Bursa sokaklarında yıllarca elinde cümbüşüyle Hasan’ı arayan Ayten’in gerçek hikayesinden yola çıkıyor. Fakirlik, hastalık, aşk ve kayıpla şekillenen bu yaşam öyküsü; hem güldüren hem de kalpte buruk bir iz bırakan bir anlatıya dönüşüyor. Arda Mat’ın yazıp yönettiği müzikal, ötekileştirilen bir kadının sessiz kalan hikayesini sahneye taşıyor.

Anna Karenina

  • Tarih: 31 Mayıs

  • Mekan: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Anna Karenina, Lev Tolstoy’un dünya edebiyatının en güçlü klasiklerinden biri kabul edilen romanını sahneye taşıyor. Aşk, toplum baskısı, tutku ve bireysel çatışmalar etrafında şekillenen hikaye, Adım Tiyatro yorumu ile Bursa’da izleyiciyle buluşuyor.

Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat

  • Tarih: 30 Mayıs

  • Mekan: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat, Stefan Zweig’in insan ruhunun kırılgan noktalarına inen eserinden uyarlanıyor. Bir kadının yalnızca bir gün içinde yaşadığı duygusal fırtına, tutku, pişmanlık ve yüzleşme üzerinden anlatılıyor. Sahnede tek bir ses duyulsa da bu ses, geçmişin izlerini ve bastırılmış arzuların ağırlığını taşıyor.

25-31 Mayıs: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Çocuk Tiyatro Oyunları

Bremen Mızıkacıları Grimm Kardeşler

  • Tarih: 30 Mayıs

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Çocuk Oyunu

  • Oyuncular: Elif Soykan, Eda Çelik, Meliha Var, Metin Yılmaz

  • Süre: 40 dakika

  • Yaş sınırı: 3-6

Bremen Mızıkacıları Grimm Kardeşler, evlerinden uzaklaşmak zorunda kalan eşek, köpek, kedi ve horozun dostlukla büyüyen yolculuğunu anlatıyor. Bremen’e doğru yola çıkan kahramanlar, karşılaştıkları zorlukları sevgi ve dayanışmayla aşmaya çalışıyor. Çocuklara arkadaşlığın, özgürlüğün ve birlikte hareket etmenin gücünü neşeli bir hikayeyle aktarıyor.

Hayali Olan Tırtıl

  • Tarih: 31 Mayıs

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Çocuk Oyunu

  • Yaş sınırı: 2-17

Hayali Olan Tırtıl, korkularıyla yüzleşen bir çocuğun hayal gücüyle değişen iç dünyasını anlatıyor. Tırtıllardan korkan çocuk, annesinin öğütleri ve rüyasında çıktığı yolculuk sayesinde sabrın, dönüşümün ve cesaretin anlamını keşfediyor. Oyun, çocuklara bazen değişimin kendisinden önce ona inanmanın önemli olduğunu sıcak bir dille hatırlatıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
