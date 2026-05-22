Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Ne İzlenir? 25-31 Mayıs Film ve Tiyatro Rehberi

Backrooms

Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Süre: 1 saat 45 dakika

Backrooms, rahatsız edici ev videoları üzerinden ilerleyen gizemli ve korku dolu bir hikaye anlatıyor. Bu kayıtlar, tanık olanları dehşete düşüren doğaüstü olayları ortaya çıkarıyor. Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren film, tedirgin edici atmosferiyle haftanın en dikkat çeken yapımlarından biri oluyor.

Aşk ve Gurur

Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

Tür: Komedi, Romantik

Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

Süre: 2 saat 9 dakika

Aşk ve Gurur, Jane Austen’in aynı adlı romanından uyarlanan klasikleşmiş aşk hikayesini yeniden sinema salonlarına taşıyor. Bennet ailesinin beş kız kardeşi etrafında gelişen olaylar, Elizabeth Bennet ile Bay Darcy arasındaki gerilimli ilişkiyle derinleşiyor. Dönemin İngiltere’sinde aşk, gurur, sınıf farkı ve evlilik beklentileri üzerinden ilerleyen film, romantik klasiklerden hoşlananlar için güçlü bir seçenek sunuyor.

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Savaş Filmi

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Süre: 2 saat 17 dakika

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2, Katniss Everdeen’in Başkan Snow’a karşı verdiği final mücadelesini konu alıyor. Panem’de özgürlük savaşı son aşamaya gelirken Katniss, dostlarıyla birlikte tehlikeli bir göreve çıkıyor. Tuzaklar, düşmanlar ve zor kararlarla ilerleyen film, serinin en karanlık ve en yoğun bölümlerinden biri olarak yeniden vizyona giriyor.

Charlie the Wonderdog

Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

Tür: Aile, Animasyon, Komedi

Oyuncular: Owen Wilson, Dawson Littman, Ruairi MacDonald

Süre: 1 saat 32 dakika

Charlie the Wonderdog, süper güçlere sahip sevimli bir köpeğin eğlenceli macerasını anlatıyor. Danny’nin en yakın arkadaşı uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra Charlie olağanüstü yeteneklerle geri dönüyor. Ancak film, kahramanlığın yalnızca güçle değil; cesaret, nezaket ve kendine inanmakla da ilgili olduğunu anlatan aile dostu bir hikaye sunuyor.

Sevimli Göbüşler

Vizyon tarihi: 29 Mayıs 2026

Tür: Aile, Komedi

Oyuncular: Serkan Şengül

Süre: 1 saat 15 dakika

Sevimli Göbüşler, doğaya meraklı Serkan’ın ormanda karşılaştığı konuşan ayıcıkla kurduğu sıra dışı dostluğu merkeze alıyor. İlk anda korkuyla başlayan bu karşılaşma, zamanla eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa dönüşüyor. Ayıcık Serkan’a ormanın gizli dünyasını tanıtırken, Serkan da ona teknolojinin bilinçli kullanımını anlatıyor. Film, çocuklu aileler için haftanın yerli seçenekleri arasında yer alıyor.