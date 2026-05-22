Haberler
Yaşam
Kendi Cenazesini Düzenledi, Kimlerin Geleceğini Test Etti

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 20:28
Hindistan’da yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, sıra dışı bir plan yaptı. Ölümünden sonra kimlerin cenazesine geleceğini merak etti. Bunun için kendi ölüm haberini yaydırdı. Ardından sahte bir cenaze töreni düzenledi. Tabuttan kalkınca köy halkı büyük şaşkınlık yaşadı.

Kendi Ölüm Haberini Yaydırdı

Hindistan’ın Bihar eyaletindeki Konchi köyünde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, ölümünden sonra insanların kendisi için ne düşüneceğini öğrenmek istedi. Eski bir Hava Kuvvetleri mensubu olan Mohan Lal, bunun için oldukça tuhaf bir yol seçti ve kendi cenazesini düzenlemeye karar verdi.

Mohan Lal, bazı yakınlarından ölüm haberini yaymalarını istedi. Köy halkı, onun hayatını kaybettiğini duyunca cenaze alayına katıldı. Birçok kişi geleneksel törenlere eşlik ederken, aslında ortada gerçek bir ölüm olmadığı sonradan anlaşıldı.

Mohan Lal’ın planı, cenaze töreni sırasında ortaya çıktı.

Köy halkı onu süslenmiş bir cenaze sedyesiyle krematoryuma götürürken Mohan Lal bir anda yerinden kalktı. Törene katılanlar, öldüğünü sandıkları adamı karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Mohan Lal, bu planı neden yaptığını soranlara, öldükten sonra insanların kendisine ne kadar saygı ve sevgi göstereceğini görmek istediğini söyledi. Onun için amaç, insanların gerçekten cenazesine gelip gelmeyeceğini kendi gözleriyle görmekti.

Köylüleri Affettirmek İçin Ziyafet Verdi

Sahte cenaze töreni kısa sürede köyde büyük olay oldu. Mohan Lal’ın planı ilk anda insanları şaşırtsa da cenazeye yüzlerce kişinin katılması onu memnun etti. Çünkü bu katılım, köy halkının kendisine duyduğu saygıyı görmek istediği testin sonucuydu.

Törenin gerçek olmadığını öğrenen köylülerin gönlünü almak isteyen Mohan Lal, daha sonra herkes için büyük bir yemek verdi. Böylece ölümünü sahneleyerek başlayan garip hikaye, köy halkına verilen bir ziyafetle sona erdi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
