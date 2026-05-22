Kendi Cenazesini Düzenledi, Kimlerin Geleceğini Test Etti

Hindistan’ın Bihar eyaletindeki Konchi köyünde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, ölümünden sonra insanların kendisi için ne düşüneceğini öğrenmek istedi. Eski bir Hava Kuvvetleri mensubu olan Mohan Lal, bunun için oldukça tuhaf bir yol seçti ve kendi cenazesini düzenlemeye karar verdi.

Mohan Lal, bazı yakınlarından ölüm haberini yaymalarını istedi. Köy halkı, onun hayatını kaybettiğini duyunca cenaze alayına katıldı. Birçok kişi geleneksel törenlere eşlik ederken, aslında ortada gerçek bir ölüm olmadığı sonradan anlaşıldı.