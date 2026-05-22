Mutlak Butlan Sonrası Çok Konuşulacak İddia: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Belirledi”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2026 - 07:21
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 38. Olağan Kurultay için aldığı “mutlak butlan” kararı siyaset gündemine oturdu. Mahkeme, Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevi devralmasına hükmetti. Karar sonrası TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında açıklamalarda bulunan gazeteci Fuat Uğur yine çok konuşulacak sözler söyledi. Uğur’un iddiasına göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil Mansur Yavaş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Kararın ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu karar Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. Sonrasında sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yayımlayan Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi: 'Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız!'

Gündeme bomba gibi düşen butlan kararı ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından gazeteci Fuat Uğur, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Partinin kurultay kararı alabileceğini belirten Uğur, 'Kılıçdaroğlu kurultayın tarihini 2027'nin sonu olarak belirler. Bu kadar açık. Kurultay kararını 1-2 ay içinde alır, tarihini de 2027'nin Kasım ayı olarak belirler. Bu çok normal. Bu da bir belirsizliği ortadan kaldırır.' dedi.

Uğur, çok konuşulacak iddiasını ise şu sözlerle paylaştı: 

'Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde partiyi yoluna koyduktan sonra Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda duyumlarım olduğunu da söyleyebilirim.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
