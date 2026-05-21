article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'den AKP'ye Geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Butlan Kararıyla CHP Parti Meclisi Yedek Üyesi Oldu

CHP'den AKP'ye Geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Butlan Kararıyla CHP Parti Meclisi Yedek Üyesi Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.05.2026 - 22:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında mahkemenin “mutlak butlan” yönünde karar verdiği ve önceki parti yönetiminin yeniden göreve dönmesine hükmettiği belirtildi.

Bir önceki kurultay döneminde CHP Parti Meclisi yedek üyesi olan, şu anda ise Mehmet Ali Çelebi olarak görev yapan Çelebi’nin de alınan karar doğrultusunda yeniden yedek üye statüsüyle parti yönetimine dahil olduğu ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutlak butlan kararı sonrası gündem hareketlendi.

Mutlak butlan kararı sonrası gündem hareketlendi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, bugün aldığı kararla Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşene kadar tedbiren yeniden göreve iade edilmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu’nun, mutlak butlan kararından bir gün önce yaptığı ve parti yönetimiyle kamuoyunda tartışmalara neden olan “arınma” çağrısı da dikkat çekmişti.

Mutlak butlanla dönecek isimler arasında AKP'li Mehmet Ali Çelebi de var.

Mutlak butlanla dönecek isimler arasında AKP'li Mehmet Ali Çelebi de var.

Gazete Pencere’nin aktardığına göre, mahkeme kararı doğrultusunda parti yönetimine dönecek isimler arasında, CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi de yer alıyor.

29 Ocak 2021’de CHP’den istifa eden Çelebi, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ne katılmıştı. 25 Şubat 2022’de bu partiden de ayrılan Çelebi, 11 Ekim 2022 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçmişti.

Çelebi, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Izmir milletvekili olarak yeniden Meclis’e girmişti. AKP rozetini ise Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın