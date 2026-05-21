CHP'den AKP'ye Geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Butlan Kararıyla CHP Parti Meclisi Yedek Üyesi Oldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, bugün aldığı kararla Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşene kadar tedbiren yeniden göreve iade edilmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu’nun, mutlak butlan kararından bir gün önce yaptığı ve parti yönetimiyle kamuoyunda tartışmalara neden olan “arınma” çağrısı da dikkat çekmişti.