Bu İsmi İlk Kez Duyduk: Ege Kökenli, Minik Kızına Koyduğu İsimle Şaşırttı!

Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Kökenli, özellikle gençlik dizileriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmiş; ardından yer aldığı birçok projede performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Güzelliği, sempatik halleri ve enerjisiyle sosyal medyada da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Uzun yıllardır birlikte olduğu Lior Ahituv ile 2022 yılında dünyaevine giren Ege Kökenli, evliliğiyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Fakat ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları büyük kayıpla sevenlerini derinden üzmüştü. İlk bebeklerini kaybeden Kökenli’nin yaşadığı süreç sosyal medyada da büyük yankı uyandırmış, oyuncunun uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği görülmüştü.

Daha sonra akabinde yeniden hamile kalan Ege Kökenli, bu kez süreci çok daha sessiz yaşamayı seçmişti. Hamileliğini son ana kadar saklayan güzel isim, doğumun ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.