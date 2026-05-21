Bu İsmi İlk Kez Duyduk: Ege Kökenli, Minik Kızına Koyduğu İsimle Şaşırttı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2026 - 23:12
İlk bebeğini kaybetmenin acısını yaşadıktan sonra hemen hamile kalan Ege Kökenli, minik kızına verdiği isimle gündem oldu. Daha önce hiç duymadığımız isim kullanıcıların dikkatini çekerken anlamıyla duygulandırdı. 

Son dönemin sevilen oyuncularından biri olan Ege Kökenli, hem başarılı kariyeri hem de doğal tavırlarıyla yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Kökenli, özellikle gençlik dizileriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmiş; ardından yer aldığı birçok projede performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Güzelliği, sempatik halleri ve enerjisiyle sosyal medyada da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Uzun yıllardır birlikte olduğu Lior Ahituv ile 2022 yılında dünyaevine giren Ege Kökenli, evliliğiyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Fakat ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları büyük kayıpla sevenlerini derinden üzmüştü. İlk bebeklerini kaybeden Kökenli’nin yaşadığı süreç sosyal medyada da büyük yankı uyandırmış, oyuncunun uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği görülmüştü. 

Daha sonra akabinde yeniden hamile kalan Ege Kökenli, bu kez süreci çok daha sessiz yaşamayı seçmişti. Hamileliğini son ana kadar saklayan güzel isim, doğumun ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Minik kızıyla ilk karelerini paylaşan Ege Kökenli, bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih ederken ismini de açıklamamıştı.

Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, birçok kişi oyuncunun kızının ismini özellikle gizlediğini düşünmüştü. Paylaşımlarının altına peş peşe “Bebeğin adı ne?” yorumları gelirken, Ege Kökenli’nin sessizliği merakı daha da artırmıştı. 

Güzel oyuncu geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili ilk kez konuşarak hem kızının ismini açıkladı hem de tercih ettiği ismin anlamıyla takipçilerini duygulandırdı. Kızına oldukça farklı ve daha önce pek duyulmayan bir isim koyan Ege Kökenli açıklamasında, “Tabii ki ismi saklamıyorum. Duyuru yaparken hiç aklıma adını söylemek gelmedi. Yorumlarda adını soruyorlar ama bana orada söylemek saçma geldi. Adını Tal koyduk. Anlamı çiğ demek. Aynı zamanda da derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen büyük mutluluk demekmiş” ifadelerini kullandı. 

Ege Kökenli’nin kızına verdiği isim kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar ismin anlamını oldukça anlamlı bulduklarını belirten yorumlar yaptı. Fakat hiç şüphesiz bu daha önce duymadığımız ve denk gelmediğimiz bir isimdi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
