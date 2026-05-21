Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi Cannes Film Festivali Kombiniyle Zarafetini Konuşturdu!

Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Develi, özellikle “Tatlı Küçük Yalancılar” ile geniş kitlelerin dikkatini çekmiş, ardından yer aldığı “Fi”, “Akıncı” ve “Erkek Severse” gibi projelerde performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Soğuk güzelliği, güçlü ekran aurası ve doğal oyunculuğuyla farklı bir yerde konumlanan Büşra Develi, son dönemdeyse “Eşref Rüya” dizisindeki Çiğdem karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan işlerinden birine imza attı.

Özellikle “Eşref Rüya”nın final yapacağı iddiaları sonrası dizinin hayranları sosyal medyada adeta ayağa kalkmış durumda. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle kısa sürede büyük bir fan kitlesi oluşturan dizinin devam etmesini isteyen kullanıcılar, projedeki en dikkat çeken isimlerden biri olan Develi'nin paylaşımlarının altını da bu tarz yorumlarla dolduruyor.