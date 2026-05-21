article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatından Açıklama Geldi: "Birazdan Özel'i Arayacak"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatından Açıklama Geldi: "Birazdan Özel'i Arayacak"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.05.2026 - 20:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bugün partiye geçmesi beklenmezken sosyal medyadan kamuoyuna yaptığı açıklamada da 'Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede Özel'i araması bekleniyor"

Celal Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Celal Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Genel başkanımız bu partinin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. Partiyi toparladı hem partimizi hem Türkiye’de toplumsal barışa katkı vermişti. Aynı kapsamda genel başkanımız CHP’de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu tweet’teki değerlendirmeler özelinde birazdan Özgür Özel’i arayacak ve CHP’nin bu sorundan birlikte el ele, müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın