CHP’ye Mutlak Butlan Kararına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi

İsmail Kahraman
21.05.2026 - 19:21
CHP’nin yargılanan 38. Genel Kurultayı ile ilgili mahkeme kararı çıktı. Mahkeme kararıyla Özgür Özel ve yönetimi görevden alınırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesine karar verildi. Siyasetin en önemli gündemi haline gelen mutlak butlan kararına sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi.

Türk siyaseti tarihi günlerinden birini yaşıyor. CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı Özgür Özel’e kaybettiği kurultayı yok saydı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin yeniden göreve dönmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu da yaptığı ilk açıklamada, “Karar Türkiye ve CHP’ye hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararına sosyal medyadan da tepkiler geldi. 👇

'Türkiye, çok korkunç bir eşik atladı. Siyasi parti kongrelerine yönelik özel hukuki rejim es geçilerek kesinleşmiş bir mahkeme kararına bile bağlanmamış deliller ve iddialara dayanarak adli bir istinaf mahkemesi, bir partiyi kimin yöneteceğine karar verdi.

Bu sadece CHP için değil, tüm siyaset için korkunç bir eşik.

Anayasada özel olarak korunan, düzenlenen siyasi partilerin adli yargı kararlarıyla dizayn edilmesi Türkiye’ye korkunç bir sopa sundu. Her görüşten, partiden insanı etkileyebilecek bir şey bu.'

'Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan kararıyla Özgür Özel dönemini kapatırken, temyiz ihtimalini de fiilen ortadan kaldırdı.

Temyiz yetkisi CHP’nin yeni Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ait olduğundan, buna ihtimal verilmiyor.

Dolayısıyla mutlak butlan kararının fiilen kesinleştiği söylenebilir.'

'Cumhuriyet tarihi açısından kara bir gün. Mahkemeler eliyle ana muhalefet partisinin yönetimi, hukuk geleneğimizde örneği olmayan bir biçimde değiştirilmek isteniyor.

Dün paylaştığı video ile Kılıçdaroğlu’nun bu karardan haberdar olduğu ve bu kararın çıkması için uğraştığı da tescillenmiş oldu. 

Kemal Kılıçdaroğlu artık asla kurtulamayacağı bir şaibeyle hatırlanacak.'

Şaibeli Kurultay” Davasında “Mutlak Butlan” kararının çıkması iktidar açısından olumlu değil…

Her gün başka bir skandalla çalkalanan mevcut CHP yönetimi iktidar için çok daha kolay bir lokmaydı.

Ayrıca diğer muhalefet partileri ile ittifak köprüleri yıkılmış, CHP “varlığım İmamoğlu’nun varlığına armağan olsun” parantezine sıkışmıştı.

Şimdi ağırlıklarından kurtulmuş, eski ittifaklarını yeniden canlandırabilecek bir CHP portresi için yepyeni bir yol açılıyor.

Eğer tahmin edildiği üzere seçimler 2027 sonbaharında yapılacaksa siyasal muhalefet için derlenip toparlanma noktasında gereken zaman fazlasıyla var.

Tabi, baskın bir erken seçim söz konusu olacaksa o vakit oturup yeniden konuşuruz.'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın paylaşımı 👇
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın paylaşımı 👇

'Ülke ekonomisi, Ocaktan beri kendini gösteren kırılganlık içindeydi

Savaşla daha da kırıldı

Butlanla daha da kırılacak

Finansman ihtiyacı Martta 73 MLR USD

Şu saniye, carry koşa koşa kaçarken, menkul kıymet ya da doğrudan yatırım gelmezken, nereden sağlanacak o ihtiyaç?

Rezerv

Nereye kadar?

Yazık değil mi vatandaşa?'

'Türkiye, kendi kendine sürekli sorunlar yaratan sonra da o sorunları çözmeye çalışmak yerine unutturmak için yeni ve daha büyük sorunlar yaratan bir ülkedir.

Ülkeler 4'e ayrılır: Gelişmiş ülkeler, Gelişmekte olan ülkeler, Arjantin ve Türkiye.'

'Anayasa mahkemesinin ışıkları yanığında “halkın iradesine darbe” , ama bir partiye yasada olmamasına rağmen ve yasaya aykırı olarak mutlak butlan “iradeye darbe' değil öyle mi?'

'Sevgili CHP'liler, çok değil 3 sene önce ÜLKEYİ TESLİM EDECEĞİZ dediğiniz adama partinizi bile teslim etmek istemiyorsunuz. Acaba diyorum, bu öngörüsüzlüğünüz tescilli iken, bu sefer ÜLKEYİ TESLİM EDECEĞİZ dediğiniz İmamınoğlu tercihinde de yanılıyor olabilir misiniz?'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
