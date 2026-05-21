CHP’ye Mutlak Butlan Kararına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi

'Türkiye, çok korkunç bir eşik atladı. Siyasi parti kongrelerine yönelik özel hukuki rejim es geçilerek kesinleşmiş bir mahkeme kararına bile bağlanmamış deliller ve iddialara dayanarak adli bir istinaf mahkemesi, bir partiyi kimin yöneteceğine karar verdi.

Bu sadece CHP için değil, tüm siyaset için korkunç bir eşik.

Anayasada özel olarak korunan, düzenlenen siyasi partilerin adli yargı kararlarıyla dizayn edilmesi Türkiye’ye korkunç bir sopa sundu. Her görüşten, partiden insanı etkileyebilecek bir şey bu.'