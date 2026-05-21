Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Birini Aramak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Etmemizin İlginç Nedeni

Psikolojiye Göre Birini Aramak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Etmemizin İlginç Nedeni

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 19:27
Günümüz dijital dünyasında birçoğumuzun ortak bir alışkanlığı var: Telefon çalmaya başladığında aniden gelen o hafif gerilim hissi ve 'Bunu mesajla yazsa ne güzel olurdu' düşüncesi... Genellikle telefon görüşmelerinden kaçınıp kısa mesajları (SMS, WhatsApp vb.) tercih eden insanların utangaç, sosyal açıdan beceriksiz veya 'asosyal' olduğu varsayılır. Ancak psikoloji bilimi, bu popüler inanışın tamamen aksini kanıtlayan bambaşka bir hikaye anlatıyor.

Psikologlara göre metin tabanlı iletişimi seçen insanlar, aslında insanlardan veya etkileşimden kaçmıyorlar; sadece beyinlerinin düşünme kalitesini koruyan bir yöntemi tercih ediyorlar.

Çünkü bir telefon görüşmesi, insan beyni için aslında çok yoğun ve 'gerçek zamanlı' bir bilişsel çoklu görev alanıdır. Telefonla konuşurken beynimiz aynı anda şu süreçleri yönetmek zorundadır:

  • Karşı tarafı dikkatlice dinlemek ve söylenenleri hafızada tutmak.

  • Anında ve duraksamadan mantıklı bir yanıt üretmek.

  • Ses tonunu, vurguları ve ses yüksekliğini sürekli düzenlemek.

  • Konuşmanın ne zaman duraklayacağına veya ne zaman söze girileceğine saliseler içinde karar vermek.

Özellikle içe dönük ve düşünmeyi seven bireyler için bu sürekli 'canlı performans' hali, sosyal bir paylaşımdan ziyade zihinsel olarak yıpratıcı bir enerji tüketimine dönüşüyor.

Kısa mesajlaşma, telefonun yarattığı o "anında yanıt verme" baskısını tamamen ortadan kaldırıyor.

İletişimin, beynin kendi doğal bilişsel hızında gerçekleşmesine olanak tanıyor. Yazılı iletişimi tercih eden insanlar bu sayede:

  • Zihinsel ve duygusal olarak hazır hissettikleri an mesajı okuyabiliyor.

  • Yanıt vermeden önce derinlemesine düşünmek için zaman kazanıyor.

  • Sözlerini göndermeden önce gözden geçirip, hatalarını düzeltebiliyor.

  • Fikirlerini çok daha net, hassas ve doğru bir şekilde ifade edebiliyor.

Sonuç olarak yazışmak; iletişimi azaltmıyor, aksine onu daha sakin, net ve amaçlı hale getiriyor.

Toplumda, sesli konuşmanın doğası gereği her zaman daha samimi ve dürüst olduğuna dair yaygın bir inanış var.

Oysa psikoloji, samimiyetin anlık ve aceleyle verilen cevaplarla ölçülemeyeceğini söylüyor.

Telefon görüşmelerinde insanlar, konuşmanın akışında garip bir sessizlik olmasın diye genellikle ilk akıllarına gelen, filtrelenmemiş hızlı yanıtları verirler. Bu durum her zaman kişinin gerçek veya en doğru düşüncelerini yansıtmaz. Buna karşın, üzerinde özenle düşünülmüş, kelimeleri seçilerek yazılmış bir mesaj; aceleyle yapılmış uzun bir telefon konuşmasından çok daha fazla anlam, derinlik ve duygusal dürüstlük taşıyabilir.

Kısacası, birini aramak yerine mesaj atmayı seçmeniz sosyal bir izolasyon veya korku belirtisi değil.

Bu durum, zihninizin doğal çalışma şekliyle uyumlu olan, 'hız yerine derinliği ve bilişsel rahatlığı' seçtiğiniz sağlıklı bir iletişim tercihidir. Mesajlaşmayı seçenler ilişkilerden kaçmıyor; sadece 'daha az' değil, 'daha kaliteli' iletişim kurmayı hedefliyorlar.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
