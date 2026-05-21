Psikolojiye Göre Birini Aramak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Etmemizin İlginç Nedeni

Çünkü bir telefon görüşmesi, insan beyni için aslında çok yoğun ve 'gerçek zamanlı' bir bilişsel çoklu görev alanıdır. Telefonla konuşurken beynimiz aynı anda şu süreçleri yönetmek zorundadır:

Karşı tarafı dikkatlice dinlemek ve söylenenleri hafızada tutmak.

Anında ve duraksamadan mantıklı bir yanıt üretmek.

Ses tonunu, vurguları ve ses yüksekliğini sürekli düzenlemek.

Konuşmanın ne zaman duraklayacağına veya ne zaman söze girileceğine saliseler içinde karar vermek.

Özellikle içe dönük ve düşünmeyi seven bireyler için bu sürekli 'canlı performans' hali, sosyal bir paylaşımdan ziyade zihinsel olarak yıpratıcı bir enerji tüketimine dönüşüyor.