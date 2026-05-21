Haberler
Yaşam
Yaz Sıcağında Aracı Saniyeler İçinde Soğutan Düğme: Yakıt Tüketimini de Azaltıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 17:39
Her otomobilin gösterge panelinde yer alan ancak sürücülerin çoğunun ne işe yaradığını tam olarak bilmediği gizemli bir düğme, yaz sıcaklarında hayat kurtarıyor. 'Klima hava sirkülasyonu' düğmesini doğru kullanarak hem aracı saniyeler içinde buz gibi yapmak hem de yılda bir depo yakıt tasarrufu sağlamak mümkün.

Yaz tatili sezonunun yaklaşması ve yakıt fiyatlarının küresel çapta yüksek seyretmesi, sürücüleri yeni tasarruf yöntemleri aramaya itiyor.

Otomotiv dünyasının efsane ismi Jeremy Clarkson’ın dediği gibi; 'Yakıt tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için, gaz pedalından büyük, paslı bir çivi çıkmış gibi sürmek' en büyük etkendir. Ancak sürüş tarzınızın ötesinde, araç içindeki küçük bir düğmeyle de bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.

Yaz güneşinde saatlerce bekleyen bir aracın içi adeta bir fırına dönüşür.

Birçok sürücü araca biner binmez camları kapatıp klimayı son ses açar; ancak bu en büyük yanlıştır. Doğru ve hızlı soğutma için şu adımları izlemelisiniz:

  • İlk Adım (Tahliye): Araca bindiğinizde camları ve varsa sunroof’u hafifçe açın. Klimanın yönünü ayak boşluklarına doğru ayarlayın. Fizik kuralları gereği, soğuk ve yoğun hava alt kısımları doldururken, içerdeki o kavurucu sıcak hava yukarı tırmanarak açtığınız camlardan dışarı fırlayacaktır.

  • İkinci Adım (Sihirli Düğme): Birkaç dakika sonra camları tamamen kapatın ve klima panelindeki 'iç hava sirkülasyon' (devirdaim) düğmesine basın.

İç hava sirkülasyon modu aktif hale geldiğinde, klima sistemi artık dışarıdaki 35-40 derecelik sıcak havayı içeri çekip soğutmaya çalışmaz.

Bunun yerine, kabin içinde zaten soğumuş olan havayı sürekli olarak döndürür.

Aracın klima kompresörü motora bağlı bir kayış sistemiyle çalışır ve motora ciddi bir yük bindirir. İçerideki hazır soğuk hava kullanıldığında, kompresörün ve tüm sistemin deli gibi çalışmasına gerek kalmaz. Bu durum, motora adeta sürekli yokuş yukarı gitmek yerine yokuş aşağı iniyormuş gibi bir rahatlama sağlar. Motor daha az zorlandığı için daha az yakıt tüketir.

Anlık olarak bakıldığında bu yöntem yakıt ekonomisinde %1 ila %2 civarında küçük bir artış sağlar.

Ancak bu küçük oran, uzun vadede şaşırtıcı bir birikime dönüşür. Haftada ortalama 50 litre yakıt tüketen standart bir SUV veya binek araç sahibi, sadece bu düğmeyi doğru kullanarak yılda ortalama 100 dolar (yaklaşık bir depo dolusu yakıt) tasarruf edebilir. Sadece tek bir düğmeye basmak için hiç de fena bir kazanç değil! Ayrıca bu düğme, tünellerde veya önünüzdeki eski bir dizel aracın egzoz dumanını solumanızı engelleyerek sağlığınızı da korur.

Her sihirli formülün olduğu gibi bu düğmenin de sınırları var.

İç hava sirkülasyon modunu şu durumlarda kapatmalısınız:

  • Soğuk havalarda bu modu açmak camların hızla buğulanmasına neden olur. Kışın dışarıdan temiz hava almak her zaman daha iyidir.

  • Sürekli aynı havanın dönmesi, kabin içindeki karbondioksit miktarını artırarak sürücüde yorgunluk, uyku hali ve konsantrasyon kaybına yol açar.

Altın Kural: Özellikle uzun yolda ve araçta çok sayıda yolcu varsa, klimayı belirli aralıklarla birkaç dakikalığına tekrar 'dış hava' moduna alarak içeriye taze oksijen girmesini sağlamalısınız. Ardından tasarrufa devam etmek için düğmeyi yeniden aktifleştirebilirsiniz.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
