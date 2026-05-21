İlk Aşkını Asla Unutamayan 4 Burç

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 16:31
Bazı insanlar için ilk aşk sadece geçmişte kalmış tatlı bir anıdır. Ancak bazı burçlar vardır ki, yıllar geçse bile ilk aşklarının izini kalplerinde taşımaya devam eder. Onlar için ilk heyecan, ilk kıskançlık, ilk kalp çarpıntısı kolay kolay silinmez. 

İşte duygusal hafızaları en güçlü, ilk aşkını asla tam anlamıyla unutamayan 4 burç

Yengeç Burcu

Duygusallığıyla bilinen Yengeç burcu, geçmişe bağlılığı en güçlü burçlardan biridir. Birine gerçekten bağlandığında onu hayatının önemli bir parçası haline getirir. Özellikle ilk aşk deneyimi, Yengeç için unutulmaz bir anıya dönüşür. Yıllar sonra bile eski mesajları, şarkıları ya da anıları hatırlayıp duygulanabilir.

Balık Burcu

Romantizmin temsilcisi olan Balık burcu, aşkı masalsı bir şekilde yaşar. İlk aşkını zihninde olduğundan daha da büyütebilir ve o dönemi idealize edebilir. Balık burçları için ilk aşk, yalnızca bir ilişki değil; aynı zamanda hayatlarının en özel duygusal deneyimlerinden biridir. Bu yüzden tamamen unutmaları oldukça zordur.

Akrep Burcu

Akrep burcu kolay kolay âşık olmaz ama olduğunda da derin yaşar. İlk aşkında yaşadığı yoğun duygular hafızasına adeta kazınır. Her ne kadar dışarıdan güçlü ve umursamaz görünse de, iç dünyasında geçmişte yaşadığı ilişkilerin etkisini uzun süre taşır. Özellikle ilk kalp kırıklığını kolay kolay silemez.

Boğa Burcu

Sadakatiyle tanınan Boğa burcu, bağ kurduğu insanları hayatından kolay çıkaramaz. İlk aşkı onun için güven, alışkanlık ve huzur duygusuyla birleşir. Bu nedenle yıllar geçse bile ilk ilişkisinin yerini başka birinin dolduramadığını düşünebilir. Eski anıları saklama konusunda da oldukça iyidir.

Neden Unutamıyorlar?

Astrolojiye göre su grubu burçları duygusal hafızalarıyla öne çıkarken, toprak grubu burçları ise bağlılıkları nedeniyle geçmiş ilişkileri kolay silemez. Özellikle ilk aşk deneyimi, kişide güçlü bir iz bıraktığı için bazı burçlar bu duyguyu yıllarca içinde taşımaya devam eder.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
