Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kadir İnanır Entübe Edildi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2026 - 17:02
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın entübe edildiği öğrenildi. 

Kaynak: Hürriyet

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Kadir İnanır, yıllardır sadece oyunculuğuyla değil karizması, duruşu ve unutulmaz projeleriyle de milyonların gönlünde ayrı bir yere sahip olmayı sürdürüyor.

Yeşilçam’ın en güçlü erkek oyuncularından biri olarak hafızalara kazınan usta isim; özellikle 70’li ve 80’li yıllarda rol aldığı filmlerle adeta bir döneme damga vuran Kadir İnanır, yıllardır ekranlardan uzak olsa da son dönemde sık sık sağlık durumu ile gündeme geliyordu. 

Usta oyuncu daha önce de ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2024 yılında beynine pıhtı atması sonucu apar topar ameliyata alınan İnanır, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve oldukça kritik bir süreç geçirmişti. 

2021 yılında da benzer bir rahatsızlık yaşayan usta oyuncu, başarılı bir tedavi sürecinin ardından toparlanmayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıl fizik tedavi sürecine başlayan Kadir İnanır, ilerleyen aylarda bu kez akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini korkutmuştu. Hatta birkaç hafta önce ortaya çıkan son görüntüsü de hayranlarını oldukça endişelendirmişti. 15 Mayıs tarihinde zatürre teşhisiyle yeniden hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenilen Kadir İnanır’dan bu kez korkutan bir haber daha geldi.

Hürriyet yazarı İsmail Bayrak’ın özel haberine göre usta oyuncunun geçtiğimiz dakikalarda entübe edildiği ortaya çıktı.

Sağlık durumunun kritik şekilde ilerlediği belirtilirken, konuyla ilgili ilk açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural’dan geldi. 

Jülide Kural yaptığı açıklamada, “Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız” ifadelerini kullandı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
