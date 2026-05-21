Hakkında Gözaltı Kararı Çıkan Blok3'ten İlk Açıklama Geldi!

Gerçek adı Hakan Aydın olan rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan iddiaları net bir dille yalanladı. Gözaltında olmadığını söyleyen Blok3, paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Blok3 açıklamasında, “Arkadaşlar herkese günaydın. Beni gözaltına almışlar güya ama ben buradayım. Gözaltına falan alınmadım. Çıkan haberler yalan. Benim evim diye başka bir eve gidilmiş. Evde bir şeyler bulunmuş ama sıkıntı yok. Ben zaten karakola gideceğim ifademi vereceğim ama gözaltında falan değilim haberiniz olsun. Merak edenler için. Testimi de yaptırınca negatif çıkacak. İnşallah bunu da her yerde haber yaparlar” ifadelerini kullandı. Ünlü rapçi böylece hem gözaltına alındığı yönündeki haberlerin hem de sosyal medyada “Blok3’ün evi” denilerek paylaşılan görüntülerin doğru olmadığının altını çizdi.