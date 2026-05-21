Hakkında Gözaltı Kararı Çıkan Blok3'ten İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2026 - 15:50
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında adı geçen Blok3 sessizliğini bozdu. Ünlü rapçi, gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Magazin dünyası bu sabah adeta büyük bir operasyon haberiyle güne uyandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. Operasyon haberinin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya adeta karışırken, adı dosyada geçen isimler de gündemin zirvesine oturdu. 

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek bulunuyordu. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı ve Onur Tuna’nın da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. 

Özellikle sosyal medyada bazı isimlerin evlerine operasyon yapıldığı ve farklı adreslerden görüntüler servis edildiği iddiaları kısa sürede viral olurken, gündem saatler boyunca bu operasyon haberleriyle çalkalandı.

Hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen ve bazı haber sitelerinde doğrudan “gözaltına alındı” şeklinde haberler çıkan Blok3 cephesinden ise geçtiğimiz dakikalarda ilk açıklama geldi.

Gerçek adı Hakan Aydın olan rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan iddiaları net bir dille yalanladı. Gözaltında olmadığını söyleyen Blok3, paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 

Blok3 açıklamasında, “Arkadaşlar herkese günaydın. Beni gözaltına almışlar güya ama ben buradayım. Gözaltına falan alınmadım. Çıkan haberler yalan. Benim evim diye başka bir eve gidilmiş. Evde bir şeyler bulunmuş ama sıkıntı yok. Ben zaten karakola gideceğim ifademi vereceğim ama gözaltında falan değilim haberiniz olsun. Merak edenler için. Testimi de yaptırınca negatif çıkacak. İnşallah bunu da her yerde haber yaparlar” ifadelerini kullandı. Ünlü rapçi böylece hem gözaltına alındığı yönündeki haberlerin hem de sosyal medyada “Blok3’ün evi” denilerek paylaşılan görüntülerin doğru olmadığının altını çizdi.

Blok3, geçtiğimiz dakikalarda tüm yalanlamalarına rağmen gözaltına alındı.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
