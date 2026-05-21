Haberler
Sağlık
Doktor Uyardı: Normal Bir Kaşıntı Sanılıyor ama Kanser Belirtisi Olabilir

Doktor Uyardı: Normal Bir Kaşıntı Sanılıyor ama Kanser Belirtisi Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 16:18
Ciltte görülen kuruluk, kızarıklık ve pullanma çoğu zaman egzama ya da sedef gibi yaygın rahatsızlıklarla karıştırılıyor. Ancak uzmanlar, bazı “basit” görünen belirtilerin aslında erken evre cilt kanseri işareti olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle geçmeyen ve giderek değişen cilt sorunları dikkatle takip edilmeli.

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktır!

Ciltte görülen kuruluk, kızarıklık ya da kaşıntı çoğu zaman egzama veya sedef hastalığı gibi yaygın sorunlara bağlanıyor.

Ancak uzmanlara göre bazı belirtiler, fark edilmesi zor cilt kanseri sinyalleri de olabilir. Özellikle geçmeyen ve giderek kötüleşen cilt değişimlerinin hafife alınmaması gerektiği belirtiliyor.

Kıdemli klinik danışman Dr. Donald Grant, insanların birçok cilt belirtisini sıradan tahriş sanarak göz ardı ettiğini söyledi. Grant’e göre bazı durumlarda bu belirtiler, erken evre cilt kanserinin habercisi olabiliyor.

Geçmeyen Kuru ve Pullu Lekeler

Yüz, saç derisi, kulaklar, boyun, eller ve kollar gibi güneşe sık maruz kalan bölgelerde oluşan kuru ve pullu alanlar dikkat çekiyor. Bu belirtiler genellikle egzama ile karıştırılsa da bazı cilt kanseri türlerinde de görülebiliyor.

Uzmanlar özellikle uzun süre geçmeyen, sürekli aynı bölgede tekrarlayan veya tedaviye rağmen iyileşmeyen lekeler konusunda doktora başvurulmasını öneriyor.

Sürekli Yüz Kızarıklığı

Rosacea yani gül hastalığıyla karıştırılan kalıcı yüz kızarıklıkları da önemli uyarı işaretlerinden biri olabilir. Özellikle yanak, burun ve alın çevresinde görülen kızarıklıkların zamanla artması durumunda dikkatli olunması gerekiyor.

Dr. Grant, kızarıklığa yara, kanama veya cilt dokusunda değişiklik eşlik ediyorsa bunun daha ciddi bir sorunun işareti olabileceğini belirtiyor.

Kalınlaşan ve Sertleşen Cilt Bölgeleri

Sedef hastalığına benzeyen kalın, kuru ve kabuklu cilt plakları da bazı cilt kanseri türleriyle benzer görünüm verebiliyor. Özellikle dirsek, diz, saç derisi ve bel çevresinde oluşan bölgelerin şekil değiştirmesi, ağrılı hale gelmesi veya kanaması durumunda uzman kontrolü öneriliyor.

Çünkü mesele bazen “biraz krem sür geçer” değil. Cilt bazen alarmı bayağı sessiz veriyor.

Benlerde Kaşıntı ve Hassasiyet

Cilt kanserinin en bilinen belirtilerinden biri benlerdeki değişimler olsa da uzmanlar yalnızca şekil değişikliğine odaklanılmaması gerektiğini söylüyor.

Bir benin çevresinde kaşıntı, hassasiyet, ağrı, renk değişimi, düzensiz kenarlar veya kanama oluşması ciddi bir uyarı işareti olabilir. Bu belirtiler çoğu zaman alerji veya basit tahriş sanılıyor ancak uzmanlara göre mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

Dr. Grant, ciltteki değişimlerin zamanla kötüleşmesi veya tedaviye rağmen düzelmemesi durumunda erken teşhisin kritik önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle güneşe maruz kalan bölgelerdeki sıra dışı değişimlerin takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
