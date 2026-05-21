Doktor Uyardı: Normal Bir Kaşıntı Sanılıyor ama Kanser Belirtisi Olabilir

Yüz, saç derisi, kulaklar, boyun, eller ve kollar gibi güneşe sık maruz kalan bölgelerde oluşan kuru ve pullu alanlar dikkat çekiyor. Bu belirtiler genellikle egzama ile karıştırılsa da bazı cilt kanseri türlerinde de görülebiliyor.

Uzmanlar özellikle uzun süre geçmeyen, sürekli aynı bölgede tekrarlayan veya tedaviye rağmen iyileşmeyen lekeler konusunda doktora başvurulmasını öneriyor.

Sürekli Yüz Kızarıklığı

Rosacea yani gül hastalığıyla karıştırılan kalıcı yüz kızarıklıkları da önemli uyarı işaretlerinden biri olabilir. Özellikle yanak, burun ve alın çevresinde görülen kızarıklıkların zamanla artması durumunda dikkatli olunması gerekiyor.

Dr. Grant, kızarıklığa yara, kanama veya cilt dokusunda değişiklik eşlik ediyorsa bunun daha ciddi bir sorunun işareti olabileceğini belirtiyor.

Kalınlaşan ve Sertleşen Cilt Bölgeleri

Sedef hastalığına benzeyen kalın, kuru ve kabuklu cilt plakları da bazı cilt kanseri türleriyle benzer görünüm verebiliyor. Özellikle dirsek, diz, saç derisi ve bel çevresinde oluşan bölgelerin şekil değiştirmesi, ağrılı hale gelmesi veya kanaması durumunda uzman kontrolü öneriliyor.

Çünkü mesele bazen “biraz krem sür geçer” değil. Cilt bazen alarmı bayağı sessiz veriyor.

Benlerde Kaşıntı ve Hassasiyet

Cilt kanserinin en bilinen belirtilerinden biri benlerdeki değişimler olsa da uzmanlar yalnızca şekil değişikliğine odaklanılmaması gerektiğini söylüyor.

Bir benin çevresinde kaşıntı, hassasiyet, ağrı, renk değişimi, düzensiz kenarlar veya kanama oluşması ciddi bir uyarı işareti olabilir. Bu belirtiler çoğu zaman alerji veya basit tahriş sanılıyor ancak uzmanlara göre mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

Dr. Grant, ciltteki değişimlerin zamanla kötüleşmesi veya tedaviye rağmen düzelmemesi durumunda erken teşhisin kritik önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle güneşe maruz kalan bölgelerdeki sıra dışı değişimlerin takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.