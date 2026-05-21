Kündekari Ustası 1954 Model Hurda Aracı Müzelik Esere Dönüştürdü

Mehmet Ali Tüfekçi, nostaljik aracıyla gezerken adeta geçmişe yolculuk yaptığını belirtiyor. Ancak görenlere izah etmenin zor olduğunu söyleyen Tüfekçi, 'Gelip bakan hayran kalıyor. Aracı sürdüğümde 1970'li yıllarda sahip olduğum benzer iki arabamı ve köy yerinde yaşadığım o eski günleri hatırlıyorum; adeta çocukluğuma dönüyorum.' diyor.

Yenileme sürecinde titizlikle çalıştığını belirten Tüfekçi, şu ifadeleri kullanıyor:

'Bu araba her tarafı vuruk, ezilmiş, atıl durumda olan eski bir araçtı. Merakımız icabı alıp temizledik, her şeyini elden geçirdik. Her şeyi yerinde ve orijinal parçalarıyla kullandık. Sıra kasasının ahşap işine geldiği zaman çocuklarımla beraber bu işe giriştik. Ben kündekari ustasıyım, bu çok hassas bir iştir. İşimiz ahşap olduğu için bunu da aynı hassasiyetle, birebir araba standartlarına uygun yaptık.'