Haberler
Yaşam
Kündekari Ustası 1954 Model Hurda Aracı Müzelik Esere Dönüştürdü

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 16:09
İstanbul'da yaşayan kündekari (ahşap oyma) sanatçısı Mehmet Ali Tüfekçi (65) 1954 model arazi aracını resmen müzelik bir esere dönüştürdü. Bir yıl süren zorlu çalışmanın ardından arazi aracı, baştan aşağı yenilendi. Tüfekçi, aracın çürüyen noktalarını mesleki tecrübesiyle aslına uygun olarak ahşaptan üretti. 

Şimdi o aracı görenler dönüp tekrar bakıyor!

Kündekari ustası 1954 model aracı yeniledi.

İstanbul'da ahşap sanatı kündekari ustalığı yapan Mehmet Ali Tüfekçi, eski araçlara olan tutkusunun peşinden gitti ve 1954 model bir araç satın aldı. Fakat aracın birçok kısmının yenilenmeye ihtiyacı vardı. Tüfekçi, motor ve mekanik aksamlarını tamamen orijinal parçalarla revize etti, arka kasasını ise ustalığını konuşturarak baştan yaptı.

Tüfekçi, bir yıl boyunca aralıksız çalışarak aracı eskisinden daha iyi hale getirdi. Aracın iç aksesuarları, düğmeleri, pedalları, krom detayları el emeğiyle yenilendi.

"Görenlere durumu izah etmek çok zor, çünkü herkes ayrı bir soru soruyor."

Mehmet Ali Tüfekçi, nostaljik aracıyla gezerken adeta geçmişe yolculuk yaptığını belirtiyor. Ancak görenlere izah etmenin zor olduğunu söyleyen Tüfekçi, 'Gelip bakan hayran kalıyor. Aracı sürdüğümde 1970'li yıllarda sahip olduğum benzer iki arabamı ve köy yerinde yaşadığım o eski günleri hatırlıyorum; adeta çocukluğuma dönüyorum.' diyor.

Yenileme sürecinde titizlikle çalıştığını belirten Tüfekçi, şu ifadeleri kullanıyor:

'Bu araba her tarafı vuruk, ezilmiş, atıl durumda olan eski bir araçtı. Merakımız icabı alıp temizledik, her şeyini elden geçirdik. Her şeyi yerinde ve orijinal parçalarıyla kullandık. Sıra kasasının ahşap işine geldiği zaman çocuklarımla beraber bu işe giriştik. Ben kündekari ustasıyım, bu çok hassas bir iştir. İşimiz ahşap olduğu için bunu da aynı hassasiyetle, birebir araba standartlarına uygun yaptık.'

"Türkiye’de olmasa da Amerika’daki orijinal üretimlerinde ahşap kasa var. Biz de sadece orijinalini ahşaba çevirdik."

Şu anda aracını memleketi Rize'ye götüren Tüfekçi, aracıyla çay taşımaya ise kesin sözlerle karşı çıkıyor: 'Kesinlikle taşımam. İnsan bile bindirmiyorum, çay taşımak nerede... Sadece kendi zevkim için, nereye kadar giderse böyle kullanacağım...'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
