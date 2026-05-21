Şehri Baştan Sona Beyaz Mermerle Kapladılar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 15:46
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat, uzaktan bakıldığında neredeyse tek renkten oluşan bir şehir gibi görünüyor. Geniş caddeler, dev anıtlar, büyük kamu binaları ve boş meydanlar beyaz mermerle kaplı yapılarla çevrili. Şehir, bu görünümüyle 'Beyaz Mermer Şehir' olarak anılıyor. Guinness World Records’a göre Aşkabat, dünyada en yoğun beyaz mermer kaplı bina alanına sahip şehir ünvanını taşıyor. 

543 bina beyaz mermerle kaplandı

Aşkabat’ın en dikkat çeken özelliği, şehir merkezindeki yapıların büyük bölümünün beyaz mermerle kaplanmış olması. Guinness World Records verilerine göre şehirde 4.513.584 metrekarelik alana yayılan beyaz mermer kaplı bina yoğunluğu tescillendi. Wired’ın aktardığına göre 2013’te Aşkabat’ta 4,5 milyon metrekarelik alanda 543 beyaz mermer kaplı bina bulunuyordu.

Bu görünüm, Türkmenistan’ın bağımsızlık sonrası inşa ettiği yeni başkent imajının en belirgin parçası oldu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra şehir, eski yapılar yerine anıtlar, saraylar, geniş yollar ve mermer cepheli kamu binalarıyla yeniden şekillendirildi. Aşkabat bugün bu yüzden birçok gezgin ve araştırmacı tarafından “gerçeküstü” bir şehir olarak tanımlanıyor.

Sadece mermer değil, rekorlar şehri gibi tasarlandı

Aşkabat’ın Guinness rekorları yalnızca beyaz mermer binalarla sınırlı değil. Wired’ın haberine göre şehir, kamusal alandaki en fazla fıskiye havuzu ve dünyanın en büyük kapalı dönme dolabı gibi farklı mimari rekorlarla da öne çıkıyor. Alem Eğlence Merkezi’nde yer alan kapalı dönme dolabın 47,6 metre yüksekliğinde olduğu ve yapımının 57 milyon sterline mal olduğu aktarılıyor.

Şehirdeki mimari anlayışın arkasında, Türkmenistan’ın kendini büyük, gösterişli ve benzersiz bir başkentle tanıtma hedefi bulunuyor. Dev anıtlar, geniş ve düzenli yollar, altın detaylar, büyük meydanlar ve mermer yapılar bu imajın parçası. Ancak bu kadar büyük ölçekli projelere rağmen Aşkabat’ın sokaklarında beklenen kalabalık her zaman görülmüyor.

Görkemli şehir, tartışmaları da beraberinde getirdi

Aşkabat’ın mermerle kaplı görüntüsü turistik açıdan dikkat çekici olsa da şehirle ilgili tartışmalar da var. Wired, bu büyük mimari dönüşümün arka planında yerinden edilmeler, su tedariki sorunları ve kullanılmayan büyük tesisler gibi başlıkların bulunduğunu aktarıyor. Özellikle turizm hedefiyle yapılan büyük yatırımlara rağmen Türkmenistan’ın sıkı vize politikaları nedeniyle ülkeye gelen ziyaretçi sayısı sınırlı kalabiliyor.

Aşkabat bu yüzden iki farklı yüzüyle konuşuluyor. Bir yanda beyaz mermerle kaplanmış rekorlar şehri var. Diğer yanda ise bu gösterişli mimarinin arkasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi tartışmalar bulunuyor. Yine de Aşkabat, dünyada benzeri az görülen şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
