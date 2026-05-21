Şehri Baştan Sona Beyaz Mermerle Kapladılar

Aşkabat’ın Guinness rekorları yalnızca beyaz mermer binalarla sınırlı değil. Wired’ın haberine göre şehir, kamusal alandaki en fazla fıskiye havuzu ve dünyanın en büyük kapalı dönme dolabı gibi farklı mimari rekorlarla da öne çıkıyor. Alem Eğlence Merkezi’nde yer alan kapalı dönme dolabın 47,6 metre yüksekliğinde olduğu ve yapımının 57 milyon sterline mal olduğu aktarılıyor.

Şehirdeki mimari anlayışın arkasında, Türkmenistan’ın kendini büyük, gösterişli ve benzersiz bir başkentle tanıtma hedefi bulunuyor. Dev anıtlar, geniş ve düzenli yollar, altın detaylar, büyük meydanlar ve mermer yapılar bu imajın parçası. Ancak bu kadar büyük ölçekli projelere rağmen Aşkabat’ın sokaklarında beklenen kalabalık her zaman görülmüyor.