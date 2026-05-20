Saati Kaçıran Yandı: Deniz Yükselince Yol Tamamen Kayboluyor!

Holy Island, ana karaya Beal yakınlarından uzanan bir geçitle bağlanıyor. Ancak bu geçit her zaman kullanılabilir durumda değil. Visit Northumberland’ın uyarısına göre ada, hızlı gelen gelgit suları nedeniyle günde iki kez ana karadan ayrılıyor ve güvenli geçiş saatleri dışında yolu kullanmak tehlikeli kabul ediliyor.

Bu yüzden adaya gitmek isteyenler klasik bir rota planından fazlasını yapmak zorunda. Yolun açık olduğu saatler her gün değişiyor. Deniz yükseldiğinde geçit tamamen su altında kalıyor ve geç kalıp yolda mahsur kalan sürücüler için acil yardım gerekebiliyor.

National Trust da Lindisfarne Castle’ı ziyaret edecek kişilere, adaya gitmeden önce mutlaka gelgit saatlerini kontrol etmelerini öneriyor.