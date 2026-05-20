Saati Kaçıran Yandı: Deniz Yükselince Yol Tamamen Kayboluyor!

Gökçe Cici
20.05.2026 - 19:36

İngiltere’nin Northumberland kıyılarındaki Holy Island, diğer adıyla Lindisfarne, dünyanın en ilginç ada yerleşimlerinden biri. Adaya kara yoluyla ulaşmak mümkün ama bunun için doğru zamanı beklemek gerekiyor. Çünkü ana kara ile ada arasındaki geçit, günde iki kez yükselen gelgit sularının altında kalıyor.

Ada günde iki kez ana karadan kopuyor

Holy Island, ana karaya Beal yakınlarından uzanan bir geçitle bağlanıyor. Ancak bu geçit her zaman kullanılabilir durumda değil. Visit Northumberland’ın uyarısına göre ada, hızlı gelen gelgit suları nedeniyle günde iki kez ana karadan ayrılıyor ve güvenli geçiş saatleri dışında yolu kullanmak tehlikeli kabul ediliyor.

Bu yüzden adaya gitmek isteyenler klasik bir rota planından fazlasını yapmak zorunda. Yolun açık olduğu saatler her gün değişiyor. Deniz yükseldiğinde geçit tamamen su altında kalıyor ve geç kalıp yolda mahsur kalan sürücüler için acil yardım gerekebiliyor. 

National Trust da Lindisfarne Castle’ı ziyaret edecek kişilere, adaya gitmeden önce mutlaka gelgit saatlerini kontrol etmelerini öneriyor.

Küçük ada tarihi, kalesi ve vahşi yaşamıyla dikkat çekiyor

Holy Island yalnızca ilginç ulaşım şekliyle değil, tarihi dokusuyla da öne çıkıyor. The Sun’ın aktardığına göre ada, Lindisfarne Castle, eski manastır kalıntıları, yürüyüş rotaları ve binlerce gri fokun görülebildiği doğal alanlarıyla ziyaretçi çekiyor. Ada, 2025 yapımı post-apokaliptik film 28 Years Later için de çekim noktalarından biri oldu.

Adada kalıcı nüfus oldukça az. Buna rağmen ziyaretçiler için konaklama seçenekleri, küçük işletmeler, kafeler ve tarihi pub’lar bulunuyor. Yine de burayı özel yapan şey, tam olarak o geçici kopuş hali. Deniz çekildiğinde adaya yol açılıyor; sular yükseldiğinde ise aynı yol kayboluyor.

Holy Island’a giden yolun en riskli tarafı, denizin sanılandan hızlı yükselmesi. Gelgit saatleri doğru kontrol edilmediğinde araçlar geçidin ortasında kalabiliyor. Bölgede yol kenarlarında güvenlik uyarıları ve geçiş saatlerini gösteren panolar bulunuyor. Ziyaretçilerin yalnızca güvenli saat aralığında yola çıkması öneriliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
