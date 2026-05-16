Brezilya’da Bir Ağacın Beklenmedik Gücü Keşfedildi! Hastalığa Karşı Umut Veriyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 15:47

Brezilya’nın Atlantik Ormanı’nda yetişen bir ağaç, bilim insanlarının dikkatini çekti. Copaifera lucens Dwyer adlı türün yapraklarında bulunan galloylquinic acid bileşikleri, laboratuvar testlerinde SARS-CoV-2’ye karşı güçlü etkiler gösterdi. Araştırmacılar, bu bileşiklerin virüsün hücreye girişini, çoğalmasını ve viral protein üretimini hedef alabildiğini belirtiyor.

Brezilya ağacının yaprakları virüse karşı test edildi

University of São Paulo ve Mısır’daki Alexandria University araştırmacıları, Brezilya’ya özgü Copaifera lucens ağacının yapraklarından elde edilen galloylquinic acid bileşiklerini inceledi. ScienceDaily’nin aktardığına göre Scientific Reports’ta yayımlanan çalışmada, bu bileşiklerin SARS-CoV-2’nin yaşam döngüsünün birden fazla aşamasına müdahale edebildiği görüldü.

Araştırmaya göre bileşikler, virüsün insan hücrelerine tutunmasında rol oynayan spike proteini üzerinde etkili olabiliyor. Ayrıca virüsün bağışıklık yanıtından kaçmasına yardım eden papain-like protease ve çoğalmak için kullandığı RNA polymerase gibi hedeflerde de etki gösterdiği belirtiliyor. Bu yüzden araştırmacılar, bitkiden elde edilen bileşiklerin tek noktaya değil, virüsün birkaç farklı mekanizmasına aynı anda yöneldiğini vurguluyor.

Keşif umut verici ama henüz ilaç anlamına gelmiyor

Çalışmanın dikkat çeken taraflarından biri de bileşiklerin yalnızca virüsü baskılaması değil, anti-inflamatuar ve bağışıklık düzenleyici etkiler göstermesi. Bu durum, özellikle ağır COVID vakalarında tehlikeli hale gelebilen aşırı bağışıklık tepkileri açısından önemli olabilir. Ancak bu sonuçlar insanlarda değil, laboratuvar ortamında elde edildi. Bitkinin doğrudan COVID tedavisi olarak sunulması doğru değil.

Araştırmacılar için asıl önemli nokta, doğadaki biyoçeşitliliğin yeni ilaç adayları için ne kadar değerli olduğunu göstermesi. Atlantik Ormanı gibi zengin ekosistemlerde henüz bilinmeyen çok sayıda bitki bileşiği bulunuyor. Copaifera lucens de bu açıdan dikkat çekici bir örnek oldu. Şimdi sırada hayvan deneyleri, güvenlik testleri ve insan çalışmaları gibi çok daha uzun bir süreç var.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
