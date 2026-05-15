Hastaneye Kaldırıldı: Kadir İnanır Yeniden Yoğun Bakıma Alındı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2026 - 17:36

Kadir İnanır’dan gelen son haber sevenlerini korkuttu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam’ın usta oyuncusunun dün gece aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Habertürk’ün haberine göre ilk müdahalesi yapılan İnanır’ın yoğun bakım servisine alındığı belirtildi. Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sanat camiası ve hayranları gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Kaynak: https://www.haberturk.com/kadir-inani...
Kadir İnanır, Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak yıllardır milyonların sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz jönleri arasında gösterilen usta oyuncu, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu. Beyne pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda kalan İnanır’ın sağlık durumu aylar boyunca merak konusu olmuş, sanat camiasından birçok isim de usta oyuncuya destek mesajları göndermişti.

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi sürecine devam eden 77 yaşındaki sanatçıdan geçtiğimiz günlerde yeni görüntüler geldi. Yakın dostu Coşkun Sabah, Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret etti. Paylaşılan karelerde usta oyuncunun son hali dikkat çekerken, özellikle yaşadığı sağlık sürecinin etkisiyle kilo verdiği görüldü. Ancak moralinin oldukça yüksek olduğu öğrenilen İnanır’ın tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Kadir İnanır, yoğun fizik tedavi programıyla yeniden kas gücünü ve motor fonksiyonlarını kazanmaya çalışıyordu. Özellikle yürüyüş egzersizleri ve denge çalışmaları üzerinde durulan tedavi sürecinde usta oyuncunun günlük olarak uzman ekip eşliğinde çalıştığı öğrenilmişti. Yakın çevresinin aktardığına göre İnanır’ın bilincinin açık, moralinin yerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Kadir İnanır’dan gelen haber sevenlerini korkuttu. Türk sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösterilen usta oyuncunun dün gece aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Habertürk’ün haberine göre sağlık durumu yakından takip edilen İnanır, doktorların ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alındı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır’ın gece saatlerinde fenalaştığı belirtildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı bilgilere göre yakınlarının durumu fark etmesi üzerine usta oyuncu hızla Beşiktaş’taki bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk kontroller sonrası İnanır’ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, aylar boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alınan İnanır’ın yaklaşık bir yıldır fizik tedavi sürecine devam ettiği biliniyordu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
