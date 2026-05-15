Hastaneye Kaldırıldı: Kadir İnanır Yeniden Yoğun Bakıma Alındı!

Habertürk’ün haberine göre sağlık durumu yakından takip edilen İnanır, doktorların ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alındı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır’ın gece saatlerinde fenalaştığı belirtildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı bilgilere göre yakınlarının durumu fark etmesi üzerine usta oyuncu hızla Beşiktaş’taki bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk kontroller sonrası İnanır’ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, aylar boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alınan İnanır’ın yaklaşık bir yıldır fizik tedavi sürecine devam ettiği biliniyordu.