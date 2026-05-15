article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ayrılık Sonrası Manidar Hamle! Cemre Baysel’in Türbe Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Ayrılık Sonrası Manidar Hamle! Cemre Baysel’in Türbe Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2026 - 15:14

Cemre Baysel, son dönemde yalnızca ekran performansıyla değil özel hayatıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyuncu, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı sürpriz aşkın bitmesiyle gündeme gelmişti. İkilinin ani ayrılığı magazin kulislerinde uzun süre konuşulurken, Cemre Baysel’den gelen son paylaşım sosyal medyada adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Oyuncunun Hz. Yuşa Türbesi ziyaretinden yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından oldukça “manidar” bulundu. Ayrılık sonrası manevi bir huzur aradığı düşünülen Baysel’in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemre Baysel, son yıllarda romantik komediden drama kadar uzanan geniş oyunculuk skalasıyla televizyon dünyasının en dikkat çeken kadın oyuncularından biri haline geldi.

Cemre Baysel, son yıllarda romantik komediden drama kadar uzanan geniş oyunculuk skalasıyla televizyon dünyasının en dikkat çeken kadın oyuncularından biri haline geldi.

Güzelliği, enerjisi ve ekran uyumuyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturan Baysel; özellikle genç kuşağın en sevdiği kadın oyuncular arasında gösteriliyor. Kariyer basamaklarını adım adım çıkan oyuncu, sadece projeleriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Oyunculuk kariyerinde ilk büyük çıkışını Ramo ve Sol Yanım gibi yapımlarla yakalayan Cemre Baysel’in asıl yıldızının parladığı proje ise kuşkusuz Baht Oyunu oldu. Aytaç Şaşmaz’la yakaladıkları enerji sosyal medyada olay olmuş, ikili kısa sürede ekranların en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Daha sonra Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet gibi projelerde de boy gösteren oyuncu, kariyerinde romantik rollerin dışına çıkmaya çalışarak farklı karakterlerle kendini göstermeye başladı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güller ve Günahlar” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Baysel, burada Zeynep karakterine hayat veriyor.

Ancak Cemre Baysel’in magazin dünyasında en az kariyeri kadar konuşulan bir diğer konusu da aşk hayatı oldu.

Ancak Cemre Baysel’in magazin dünyasında en az kariyeri kadar konuşulan bir diğer konusu da aşk hayatı oldu.

Uzun süre Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen oyuncu, hayranların “gerçek hayatın romantik komedi çifti” olarak gördüğü isimlerden biriydi. “Baht Oyunu” setinde başlayan aşk, dönem dönem ayrılık iddialarıyla çalkalansa da uzun süre devam etmişti. Sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlar, birlikte çıktıkları tatiller ve röportajlardaki uyumları ikiliyi magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline getirmişti. Ancak inişli çıkışlı ilerleyen ilişki sonunda tamamen sona ermişti.

Aytaç Şaşmaz sonrası Cemre Baysel’in adı kısa süreliğine rapçi Blok3 ile anılmıştı. Sosyal medyada yayılan iddialar magazin gündemini hareketlendirse de oyuncu bu söylentileri net bir şekilde yalanlamıştı.

Derken oyuncunun adı bu kez ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılmaya başladı. İlk etapta haklarında çıkan aşk iddialarına sessiz kalan ikili, birlikte görüntülenmelerinin ardından dikkat çekmişti. Özellikle Londra tatilinden yaptıkları paylaşımlar ilişkinin resmiyet kazandığını gösterirken, hayranları ikiliyi oldukça yakıştırmıştı. Cem Bölükbaşı’nın Cemre Baysel’in doğum gününde yaptığı romantik paylaşım da uzun süre konuşulmuştu.

Fakat magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olmaya başlayan ikilinin aşkı beklenenden kısa sürdü. Nisan 2026’da karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkmaları ve birlikte oldukları kareleri silmeleri ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Tam da bu ayrılığın ardından Cemre Baysel’in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım olay oldu. Oyuncunun İstanbul Beykoz’daki Hz. Yuşa Türbesi ziyaretinden kare paylaşması kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Özellikle ayrılığın hemen sonrasına denk gelen bu ziyaret, takipçileri tarafından oldukça “manidar” bulundu. Pek çok kullanıcı, Baysel’in zor geçen duygusal sürecin ardından manevi bir sığınma aradığı yorumunda bulundu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın