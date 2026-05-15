Ayrılık Sonrası Manidar Hamle! Cemre Baysel’in Türbe Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Güzelliği, enerjisi ve ekran uyumuyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturan Baysel; özellikle genç kuşağın en sevdiği kadın oyuncular arasında gösteriliyor. Kariyer basamaklarını adım adım çıkan oyuncu, sadece projeleriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Oyunculuk kariyerinde ilk büyük çıkışını Ramo ve Sol Yanım gibi yapımlarla yakalayan Cemre Baysel’in asıl yıldızının parladığı proje ise kuşkusuz Baht Oyunu oldu. Aytaç Şaşmaz’la yakaladıkları enerji sosyal medyada olay olmuş, ikili kısa sürede ekranların en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Daha sonra Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet gibi projelerde de boy gösteren oyuncu, kariyerinde romantik rollerin dışına çıkmaya çalışarak farklı karakterlerle kendini göstermeye başladı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güller ve Günahlar” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Baysel, burada Zeynep karakterine hayat veriyor.