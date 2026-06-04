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Ünlü Oyuncu TRT Tabii Projesiyle Ekranlara Dönüyor: İki Karaktere Birden Hayat Verecek

Ünlü Oyuncu TRT Tabii Projesiyle Ekranlara Dönüyor: İki Karaktere Birden Hayat Verecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
04.06.2026 - 20:01
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Dijital platformlar için hazırlanan yeni yerli yapımların çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde dönem hikayeleri ve edebiyat uyarlamaları da yapımcıların ilgi gösterdiği projeler arasında yer alıyor. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak yapımlardan biri için de kamera çalışmaları başladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan proje, farklı zaman dilimlerinde geçen hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT tabii için hazırlanan proje için başrol seçimi de yapıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun bu projeyle setlere döneceği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT tabii için hazırlanan “Ateş Denizi” dizisinin çekimlerine başlandı.

TRT tabii için hazırlanan “Ateş Denizi” dizisinin çekimlerine başlandı.

Beşir Ayvazoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan proje, hem geçmişte hem de günümüzde geçen bir hikayeyi ekranlara taşıyacak. Yapımcılığını Özhan Eren’in üstlendiği dizinin çekimleri Beykoz Kundura Platosu ve çevresinde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık altı haftada tamamlanması planlanan projede oyuncular da kamera karşısına geçmeye başladı.

Dizinin başrollerinden birini Hazal Filiz Küçükköse’nin üstleneceği öğrenildi.

Dizinin başrollerinden birini Hazal Filiz Küçükköse’nin üstleneceği öğrenildi.

Hazal Filiz Küçükköse’nin projedeki görevi ise diğer karakterlerden biraz farklı. Başarılı oyuncu hikayede iki ayrı karaktere hayat verecek. Böylece aynı yapım içerisinde iki farklı dönemin önemli isimlerini canlandıracak. 

Feyza Rümeysa Küçükkürtül’ün kaleme aldığı senaryoda olaylar 1930’lu yıllar ile günümüz arasında gidip geliyor. Hazal Filiz Küçükköse, ödüllü yazar Neva karakterini canlandırırken aynı zamanda onun geçmişten günümüze uzanan akrabası Devran rolüyle de izleyici karşısına çıkacak. 

Projede Hazal Filiz Küçükköse’ye Erdem Kaynarca eşlik ediyor. Kaynarca, dizide dünyaca ünlü piyanist Nezih Çiftekaya karakterine hayat verecek. Kadronun deneyimli isimlerinden İpek Tuzcuoğlu da yapımda yer alan oyuncular arasında bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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