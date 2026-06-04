Ünlü Oyuncu TRT Tabii Projesiyle Ekranlara Dönüyor: İki Karaktere Birden Hayat Verecek

Dijital platformlar için hazırlanan yeni yerli yapımların çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde dönem hikayeleri ve edebiyat uyarlamaları da yapımcıların ilgi gösterdiği projeler arasında yer alıyor. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak yapımlardan biri için de kamera çalışmaları başladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan proje, farklı zaman dilimlerinde geçen hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT tabii için hazırlanan proje için başrol seçimi de yapıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun bu projeyle setlere döneceği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş