Ünlü Oyuncu TRT Tabii Projesiyle Ekranlara Dönüyor: İki Karaktere Birden Hayat Verecek
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Dijital platformlar için hazırlanan yeni yerli yapımların çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde dönem hikayeleri ve edebiyat uyarlamaları da yapımcıların ilgi gösterdiği projeler arasında yer alıyor. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak yapımlardan biri için de kamera çalışmaları başladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan proje, farklı zaman dilimlerinde geçen hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT tabii için hazırlanan proje için başrol seçimi de yapıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun bu projeyle setlere döneceği öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT tabii için hazırlanan “Ateş Denizi” dizisinin çekimlerine başlandı.
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Dizinin başrollerinden birini Hazal Filiz Küçükköse’nin üstleneceği öğrenildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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