Sydney Sweeney’nin Euphoria’daki Çıplaklık Sahneleriyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

Levinson’ın açıklamasına göre oyuncu bu fikre sıcak bakmadı. Yönetmen, Sweeney’nin karakterin hikayesini ve bulunduğu dünyayı hatırlatarak böyle bir değişikliğin doğru olmayacağını düşündüğünü söyledi. Levinson da bu değerlendirmeye hak verdiğini ifade etti.

Fikir paylaşımlarını şu sözlerle aktardı 👇

“Belki de tüm bu sahneleri hiç çıplaklık olmadan çekeriz. Bazı şeyleri göstermeden de anlatmanın yollarını bulabiliriz diye düşündüm. Fakat Sydney bana baktı ve 'Şaka yapıyorsun herhalde. Ben bir OnlyFans modelini oynuyorum. Şimdi bütün bunları göstermeden anlatacağımızı mı söylüyorsun?' dedi. Ben de 'Evet, haklısın, bu doğru bir nokta' karşılığını verdim.”