Sydney Sweeney’nin Euphoria’daki Çıplaklık Sahneleriyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı
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Euphoria yıllardır yalnızca hikayesiyle değil, kamera arkasında yaşananlarla da konuşulan yapımlardan biri oldu. Yayın hayatı boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, final yapmasının ardından da gündemden düşmüyor. Oyuncu kadrosu ve işlediği konularla sık sık tartışmaların merkezinde yer alan yapım hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin yaratıcısı Sam Levinson’ın çıplaklık hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Kaynak: Independent
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Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer ve Alexa Demie gibi isimleri dünya çapında tanınan oyuncular arasına taşıyan Euphoria, ekran yolculuğunu tamamlamış olsa da hakkında konuşulanlar sürüyor.
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Senaryoyu hazırlarken bazı bölümlerde çıplaklık kullanımını azaltmayı düşündüğünü belirten yönetmen, bu konuda Sydney Sweeney ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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