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Sydney Sweeney’nin Euphoria’daki Çıplaklık Sahneleriyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

Sydney Sweeney’nin Euphoria’daki Çıplaklık Sahneleriyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 18:01
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Euphoria yıllardır yalnızca hikayesiyle değil, kamera arkasında yaşananlarla da konuşulan yapımlardan biri oldu. Yayın hayatı boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, final yapmasının ardından da gündemden düşmüyor. Oyuncu kadrosu ve işlediği konularla sık sık tartışmaların merkezinde yer alan yapım hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin yaratıcısı Sam Levinson’ın çıplaklık hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. 

Kaynak: Independent

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Euphoria
Dizi

Euphoria

Jacob Elordi
Oyuncu

Jacob Elordi

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Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer ve Alexa Demie gibi isimleri dünya çapında tanınan oyuncular arasına taşıyan Euphoria, ekran yolculuğunu tamamlamış olsa da hakkında konuşulanlar sürüyor.

Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer ve Alexa Demie gibi isimleri dünya çapında tanınan oyuncular arasına taşıyan Euphoria, ekran yolculuğunu tamamlamış olsa da hakkında konuşulanlar sürüyor.

Özellikle ikinci ve üçüncü sezon arasındaki uzun bekleyiş döneminde diziyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Yaklaşık dört yıllık aranın ardından gelen yeni sezon, hem hikayesi hem de kamera arkası süreçleri nedeniyle uzun süre gündemde kaldı. Bu kez gündeme gelen konu ise Sydney Sweeney’nin canlandırdığı Cassie karakteri oldu. New York Times’a konuşan Sam Levinson, senaryo aşamasında düşündüğü ancak daha sonra vazgeçtiği bir fikri anlattı. Levinson, Cassie karakterinin yer aldığı bazı sahnelerin farklı şekilde çekilmesini değerlendirdiğini söyledi.

Senaryoyu hazırlarken bazı bölümlerde çıplaklık kullanımını azaltmayı düşündüğünü belirten yönetmen, bu konuda Sydney Sweeney ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Senaryoyu hazırlarken bazı bölümlerde çıplaklık kullanımını azaltmayı düşündüğünü belirten yönetmen, bu konuda Sydney Sweeney ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Levinson’ın açıklamasına göre oyuncu bu fikre sıcak bakmadı. Yönetmen, Sweeney’nin karakterin hikayesini ve bulunduğu dünyayı hatırlatarak böyle bir değişikliğin doğru olmayacağını düşündüğünü söyledi. Levinson da bu değerlendirmeye hak verdiğini ifade etti. 

Fikir paylaşımlarını şu sözlerle aktardı 👇

“Belki de tüm bu sahneleri hiç çıplaklık olmadan çekeriz. Bazı şeyleri göstermeden de anlatmanın yollarını bulabiliriz diye düşündüm. Fakat Sydney bana baktı ve 'Şaka yapıyorsun herhalde. Ben bir OnlyFans modelini oynuyorum. Şimdi bütün bunları göstermeden anlatacağımızı mı söylüyorsun?' dedi. Ben de 'Evet, haklısın, bu doğru bir nokta' karşılığını verdim.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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