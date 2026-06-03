Sevdiğim Sensin’in Başarılı Oyuncusu Yeni Film Projesiyle Gündemde
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Televizyon projelerinin ardından sinema tarafında da hareketlilik sürüyor. Yeni sezon öncesi birçok oyuncu farklı yapımlarla anlaşma yaparken yeni film projelerinin kadroları da netleşmeye başladı. Haziran ayında çekimlerine başlanacak yapımlardan biri olan Babamın Damadı için de oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Romantik komedi türündeki film, hikayesi ve çekileceği bölgeyle şimdiden konuşulan projeler arasında yer aldı. Özellikle televizyon dizileriyle dikkat çeken isimlerin kadroya dahil olması projeye olan ilgiyi artırdı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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“Babamın Damadı” adıyla seyirci karşısına çıkacak filmin hazırlıkları sürüyor.
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Star TV ekranlarında yayınlanan “Sevdiğim Sensin” dizisinde Civan karakteriyle seyirci karşısına çıkan Barış Baktaş’ın film kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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