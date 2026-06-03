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Sevdiğim Sensin’in Başarılı Oyuncusu Yeni Film Projesiyle Gündemde

Sevdiğim Sensin’in Başarılı Oyuncusu Yeni Film Projesiyle Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 17:29
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Televizyon projelerinin ardından sinema tarafında da hareketlilik sürüyor. Yeni sezon öncesi birçok oyuncu farklı yapımlarla anlaşma yaparken yeni film projelerinin kadroları da netleşmeye başladı. Haziran ayında çekimlerine başlanacak yapımlardan biri olan Babamın Damadı için de oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Romantik komedi türündeki film, hikayesi ve çekileceği bölgeyle şimdiden konuşulan projeler arasında yer aldı. Özellikle televizyon dizileriyle dikkat çeken isimlerin kadroya dahil olması projeye olan ilgiyi artırdı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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“Babamın Damadı” adıyla seyirci karşısına çıkacak filmin hazırlıkları sürüyor.

“Babamın Damadı” adıyla seyirci karşısına çıkacak filmin hazırlıkları sürüyor.

Amanos Yapım imzasını taşıyan projenin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturacak. Senaryosunu Fırat Erez’in kaleme aldığı yapımın yapımcılığını da yine Erez üstleniyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Ferhat Ayan yapacak. Çekimlerin haziran ayının ortalarında Muş’ta başlaması planlanıyor. Oyuncu seçimleri devam ederken projeye katılan isimlerden biri de belli oldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan “Sevdiğim Sensin” dizisinde Civan karakteriyle seyirci karşısına çıkan Barış Baktaş’ın film kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan “Sevdiğim Sensin” dizisinde Civan karakteriyle seyirci karşısına çıkan Barış Baktaş’ın film kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Başarılı oyuncu, yapımda Serhat karakterine hayat verecek. Televizyon ekranlarında yakaladığı çıkışın ardından farklı projelerle anılan Baktaş, bu kez filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmdeki karakterinin hikayedeki önemli isimlerden biri olacağı belirtiliyor.

Filmin hikayesinin merkezinde Dicle Halefoğlu isimli eğitimli ve idealist bir kadın yer alıyor. Dicle’nin yaşadığı bölgede değişim yaratmak için verdiği mücadele filmin ana eksenini oluşturuyor. Karakterin sadece kendi hayatını değil çevresindeki insanların yaşamını da etkileyecek bir yolculuğa çıkacağı ifade ediliyor. Film boyunca kadınların üretimdeki yeri, toplumsal hayattaki etkisi ve bireysel mücadeleleri de işlenecek. Aynı zamanda kişinin kendi hayatıyla ilgili kararlar alabilme cesareti de hikayenin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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