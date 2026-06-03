Sevdiğim Sensin’in Başarılı Oyuncusu Yeni Film Projesiyle Gündemde

Başarılı oyuncu, yapımda Serhat karakterine hayat verecek. Televizyon ekranlarında yakaladığı çıkışın ardından farklı projelerle anılan Baktaş, bu kez filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmdeki karakterinin hikayedeki önemli isimlerden biri olacağı belirtiliyor.

Filmin hikayesinin merkezinde Dicle Halefoğlu isimli eğitimli ve idealist bir kadın yer alıyor. Dicle’nin yaşadığı bölgede değişim yaratmak için verdiği mücadele filmin ana eksenini oluşturuyor. Karakterin sadece kendi hayatını değil çevresindeki insanların yaşamını da etkileyecek bir yolculuğa çıkacağı ifade ediliyor. Film boyunca kadınların üretimdeki yeri, toplumsal hayattaki etkisi ve bireysel mücadeleleri de işlenecek. Aynı zamanda kişinin kendi hayatıyla ilgili kararlar alabilme cesareti de hikayenin önemli başlıkları arasında bulunuyor.