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2 Aile Arasında Tam Kadro Dönüyor: İlk Fragman Yayınlandı, Yayın Tarihi Belli Oldu

2 Aile Arasında Tam Kadro Dönüyor: İlk Fragman Yayınlandı, Yayın Tarihi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2026 - 09:56 Son Güncelleme: 04.06.2026 - 09:57
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2017'de yayınlandığında 5 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak en çok izlenen filmler arasında yer alan Aile Arasında filminin ikincisi geliyor. 2 Aile Arasında olarak duyurulan ve ana kadronun korunduğu film duyurulduğu andan itibaren heyecan yarattı. Gülse Birsel'in müjdesini verdiği 2 Aile Arasında filminden ilk tanıtım geldi ve vizyon tarihi belli oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Aile Arasında
Film

Aile Arasında

Erdal Özyağcılar
Oyuncu

Erdal Özyağcılar

Şevket Çoruh
Oyuncu

Şevket Çoruh

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Efsaneleşen ana kadronun korunduğu 2 Aile Arasında, duyurulduğu andan itibaren büyük heyecan yarattı.

Efsaneleşen ana kadronun korunduğu 2 Aile Arasında, duyurulduğu andan itibaren büyük heyecan yarattı.

Dile kolay, ilk filmle arasından 9 yıl geçince bu efsane komediye özlem büyüdü. 2 Aile arasında filminde Engin Günaydın (Fikret) ve Demet Evgar (Solmaz) başta olmak üzere; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh gibi isimler yine rollerine geri dönüyor. Kadroya Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal gibi yeni isimler de dahil oldu. Detaylar sır gibi saklansa da, Fikret ve Solmaz'ın bu kez çok d

2 Aile Arasında'nın ilk fragmanı yayınlandı ve vizyon tarihi belli oldu!

Heyecanla beklenen 2 Aile Arasında'nın fragmanı yine kahkahaya boğdu. 2 Aile Arasında, 4 Aralık 2026'da sinemalarda gösterime girecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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