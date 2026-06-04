2 Aile Arasında Tam Kadro Dönüyor: İlk Fragman Yayınlandı, Yayın Tarihi Belli Oldu
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2017'de yayınlandığında 5 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak en çok izlenen filmler arasında yer alan Aile Arasında filminin ikincisi geliyor. 2 Aile Arasında olarak duyurulan ve ana kadronun korunduğu film duyurulduğu andan itibaren heyecan yarattı. Gülse Birsel'in müjdesini verdiği 2 Aile Arasında filminden ilk tanıtım geldi ve vizyon tarihi belli oldu.
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Efsaneleşen ana kadronun korunduğu 2 Aile Arasında, duyurulduğu andan itibaren büyük heyecan yarattı.
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2 Aile Arasında'nın ilk fragmanı yayınlandı ve vizyon tarihi belli oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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