2 Aile Arasında Tam Kadro Dönüyor: İlk Fragman Yayınlandı, Yayın Tarihi Belli Oldu

Dile kolay, ilk filmle arasından 9 yıl geçince bu efsane komediye özlem büyüdü. 2 Aile arasında filminde Engin Günaydın (Fikret) ve Demet Evgar (Solmaz) başta olmak üzere; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh gibi isimler yine rollerine geri dönüyor. Kadroya Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal gibi yeni isimler de dahil oldu. Detaylar sır gibi saklansa da, Fikret ve Solmaz'ın bu kez çok d