Demet Özdemir’in Cannes Kareleri Sonrası Filtre ve Makyaj Tartışması Başladı!

Dansçılıkla başladığı kariyer yolculuğunda kısa sürede ekranların en sevilen kadın yıldızlarından biri haline gelen Özdemir, özellikle romantik komedi türündeki enerjisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği Sanem karakteriyle uluslararası şöhrete ulaşan oyuncu; İtalya’dan İspanya’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dev bir fan kitlesine sahip olmuştu. Daha sonra Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah ve Dünyayla Benim Aramda gibi projelerle yalnızca romantik komedinin değil, dram dünyasının da güçlü kadın oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Özellikle son dönemde Eşref Rüya dizisindeki Nisan karakteriyle yeniden gündemin zirvesine yerleşen oyuncu, partneri Çağatay Ulusoy ile olan uyumuyla sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Dizide müzisyen bir karaktere hayat veren Özdemir’in seslendirdiği “Ah Yar” şarkısının milyonlarca kez dinlenmesi de oyuncunun popülerliğini başka bir noktaya taşımış durumda.

Üstelik kariyerini yalnızca dizilerle sınırlamayan Demet Özdemir, son yıllarda katıldığı uluslararası etkinlikler ve moda dünyasındaki görünürlüğüyle de global arenada dikkat çekiyor. Venedik Film Festivali’nde yürüdüğü kırmızı halı, Dubai’deki DIAFA ödülleri ve ELLE Style Awards gecesindeki tarzı uzun süre konuşulmuştu.