Demet Özdemir’in Cannes Kareleri Sonrası Filtre ve Makyaj Tartışması Başladı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2026 - 12:27

Demet Özdemir, son yıllarda yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın birçok farklı ülkesinin de yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Dansçılıkla başladığı kariyer yolculuğunda romantik komedilerin aranan yüzüne dönüşen oyuncu, özellikle Erkenci Kuş dizisiyle global bir şöhret yakalamış; İtalya’dan Latin Amerika’ya kadar dev bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Daha sonra dram projelerine yönelerek oyunculuğunu bambaşka bir noktaya taşıyan Özdemir, hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık gündem olmayı başarıyor. Son dönemde ise Eşref Rüya dizisindeki performansı ve uluslararası kırmızı halı görünümleriyle konuşulan oyuncu, bu kez Cannes Film Festival'i çıkarmasıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Özellikle filtresiz ajans kareleriyle kendi paylaşımları arasındaki fark, makyaj tercihleri ve estetik iddiaları magazin gündemine damga vurdu.

Dansçılıkla başladığı kariyer yolculuğunda kısa sürede ekranların en sevilen kadın yıldızlarından biri haline gelen Özdemir, özellikle romantik komedi türündeki enerjisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği Sanem karakteriyle uluslararası şöhrete ulaşan oyuncu; İtalya’dan İspanya’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dev bir fan kitlesine sahip olmuştu. Daha sonra Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah ve Dünyayla Benim Aramda gibi projelerle yalnızca romantik komedinin değil, dram dünyasının da güçlü kadın oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Özellikle son dönemde Eşref Rüya dizisindeki Nisan karakteriyle yeniden gündemin zirvesine yerleşen oyuncu, partneri Çağatay Ulusoy ile olan uyumuyla sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Dizide müzisyen bir karaktere hayat veren Özdemir’in seslendirdiği “Ah Yar” şarkısının milyonlarca kez dinlenmesi de oyuncunun popülerliğini başka bir noktaya taşımış durumda. 

Üstelik kariyerini yalnızca dizilerle sınırlamayan Demet Özdemir, son yıllarda katıldığı uluslararası etkinlikler ve moda dünyasındaki görünürlüğüyle de global arenada dikkat çekiyor. Venedik Film Festivali’nde yürüdüğü kırmızı halı, Dubai’deki DIAFA ödülleri ve ELLE Style Awards gecesindeki tarzı uzun süre konuşulmuştu.

Şimdilerde ise tüm gözler Cannes Film Festival’indeki görünümüne çevrilmiş durumda.

Cannes kırmızı halısında boy gösteren Demet Özdemir, beyaz tüy detaylı ve derin sırt dekolteli özel tasarım elbisesiyle sosyal medyada “Beyaz Kuğu” yorumları almıştı. Oyuncunun tercih ettiği örgülü saçı ve doğal makyajı bazı hayranları tarafından oldukça zarif bulunurken, bazı kullanıcılar ise görünümün 'fazla salaş' kaldığını savundu. Özellikle reklam yüzü olduğu markanın tasarım ekibi tarafından haftalar süren çalışmalar sonucu hazırlanan elbise, yerli moda markalarının Cannes seviyesine taşınması açısından da dikkat çekmişti.

Ancak gecenin ardından sosyal medyada bambaşka bir tartışma başladı. Uluslararası fotoğraf ajanslarının servis ettiği filtresiz karelerle, oyuncunun kendi sosyal medya paylaşımları arasındaki fark kullanıcıların gözünden kaçmadı. Ajansların flaşlı ve ham görüntülerini gören bazı kullanıcılar, Demet Özdemir’in Instagram paylaşımlarındaki makyajını eleştirdi. Hayranları ise bu eleştirilerin haksız olduğunu savunarak kırmızı halı ışıklarının herkesi olduğundan farklı gösterebildiğini ve Demet Özdemir’in doğal güzelliğiyle yine göz kamaştırdığını dile getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
