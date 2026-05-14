Eniştesi Caner Yıldırım Baldızı Hande Erçel'in Cannes'daki Pozlarını Öve Öve Bitiremedi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Hande Erçel, Cannes Film Festivali’ndeki şıklığıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olurken bu kez gündeme sadece tarzıyla değil, ailesinden gelen destekle de oturdu. Ablası Gamze Erçel’in eşi Caner Yıldırım’ın yaptığı övgü dolu paylaşımlar kısa sürede viral olurken, Cannes’tan yaptığı “Benim gözümden” notlu kareler dikkatlerden kaçmadı. Yıldırım’ın Hande Erçel için kullandığı “Dupduru maşallah” ifadeleri ise sosyal medyada gündem yarattı.

Hande Erçel son yıllarda sadece Türkiye’de değil, Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada adından söz ettirmeyi başaran isimlerin başında geliyor.

“Sen Çal Kapımı” dizisinin dünya çapındaki başarısının ardından global markaların radarına giren güzel oyuncu; Paris Moda Haftası, Joy Awards ve Cannes Film Festivali gibi prestijli organizasyonların vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle Pomellato marka elçiliğiyle uluslararası moda dünyasında sık sık boy gösteren Erçel, kırmızı halı tarzıyla da sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde 79. Cannes Film Festivali kapsamında Fransa’ya adeta çıkarma yapan Hande Erçel, altın tonlarındaki işlemeli elbisesiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Festival boyunca dünya basınının yakın markajında olan oyuncunun yeni stil dönemi de çok konuşuldu. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir’le yollarını ayırmasının ardından Cannes görünümü merak edilen Erçel’in tarzı kullanıcıları ikiye bölse de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Ancak Cannes gündemine damga vuran tek detay şıklığı olmadı. Gamze Erçel’in eşi Caner Yıldırım’ın Hande Erçel hakkında yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

Caner Yıldırım’ın Instagram hesabından yaptığı “Bu şarkı bir görsel olsaydı” notlu paylaşım ve Hande Erçel’e yönelik övgü dolu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Caner Yıldırım'ın özellikle Cannes pozlarını paylaşması ve oyuncunun görünümünü öven tavrı sosyal medyada dikkat çekti.

Öte yandan Caner Yıldırım’ın paylaşımlarının perde arkası da kısa sürede ortaya çıktı. Hande Erçel’in Cannes pozlarına “Dupduru maşallah” gibi övgü dolu yorumlar yapan Yıldırım’ın aslında festival için Fransa’da bulunduğu anlaşıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı “Benim gözümden” notlu paylaşımlarla Cannes’taki çekim sürecinden kareler paylaşan Yıldırım, Hande Erçel’in festival hazırlıklarını ve kamera arkası anlarını da takipçilerine göstermiş oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
