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Uzak Şehir Demir'in Veda Paylaşımından Yeni ATV Dizisinin Kadın Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Demir'in Veda Paylaşımından Yeni ATV Dizisinin Kadın Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2026 - 17:44
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

3 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezon onayı alan yapımlar arasında yer aldı.

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezon onayı alan yapımlar arasında yer aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın bu sezon final yapacağı iddia edilse de son anda karar değişikliği yaşanarak sezon finali yapacağı duyuruldu. 5 Haziran Cuma akşamı 20. sezon finali yayınlanacak olan Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'dan heyecan yaratan açıklamalar geldi.

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yıllar önce Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yıllar önce Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun yıllar önce başlayan aşk hikayesi sosyal medyada yapılan bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden çift, bu kez özel hayatlarından bir ayrıntıyla konuşuluyor. Birlikte paylaştıkları bir karede görülen detay, Kiraz Mevsimi dizisinin hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede aynı noktaya odaklandı.

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A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 2 Haziran Salı günü yayınlanan bölümle diziye veda etti.

A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 2 Haziran Salı günü yayınlanan bölümle diziye veda etti.

2025-2026 sezonunun sonuna geliyoruz. Pek çok dizinin ekrana veda ettiği haziran ayının ilk haftasında Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin dün akşam yayınlanan bölümünde başrol Afra Saraçoğlu diziye veda etti. Rakibi Mehmed Fetihler Sultanı ve A.B.İ. gelecek hafta sezona ara verecek. Total ve ABC1'de A.B.İ.'nin birinciliği sürerken AB grubunda ikinci sıraya düştü.

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Survivor 2026'nın büyük finaline doğru düellolar hızlandı.

Survivor 2026'nın büyük finaline doğru düellolar hızlandı.

Survivor 2026'nın önde gelen isimlerinden Can Berkay, son hafta elenen isim oldu. Survivor'da Murat Arkın'la düelloya çıkan Can Berkay ağır bir yenilgi yaşayıp fenomen yarışmaya veda ederken ilk Instagram paylaşımını yaptı.

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Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytinglerde lider dizi olan Uzak Şehir'in sezon finalindeki ayrılıklar gündemden düşmüyor.

Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytinglerde lider dizi olan Uzak Şehir'in sezon finalindeki ayrılıklar gündemden düşmüyor.

Uzak Şehir'in yayınlanan sezon finali bölümüne Boran karakterinin ölümü damga vurdu. Cihan'ı vurmak isterken Şahin'i öldüren Boran'ın sonunu annesi Sadakat getirdi. Gonca Cilasun tarafından canlandırılan Sadakat Albora tarafından başından vurularak öldürülen Boran'ın ölümü seyirciyi şoke ederken dizinin sıkı takipçisi Safiye Soyman'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

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Fransa çıkışlı “High Intellectual Potential” dizisi Türkiye’de “Cevher” adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Fransa çıkışlı “High Intellectual Potential” dizisi Türkiye’de “Cevher” adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Show TV, yeni projeleriyle şimdiden dikkat çekmeye başladı. Kanalın yeni dönemde ekrana getireceği yapımlardan biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen bir dizinin Türkiye uyarlaması için çalışmalar resmen başladı. Yapım ekibi hazırlık sürecini sürdürürken projeyle ilgili ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya diziye veda etti.

Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya diziye veda etti.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan sezon finalinde tam 3 oyuncu kadrodan ayrıldı. Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu ve Alper Çankaya, Uzak Şehir'e veda eden oyuncular olurken diziye ölerek veda eden Ferit Kaya için kullanılan maket dublör ortaya çıktı.

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Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken sonuçlar elde eden yapımlar arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken sonuçlar elde eden yapımlar arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz dizisi iddialı geçen sezonunun ardından sezon finaline hazırlanırken, ekip özel bir gecede başarılarını kutlamak için bir araya geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin oyuncuları gece boyunca objektiflere yansıdı. Kadroda yer alan isimlerin paylaşımları sosyal medyada ilgi görürken, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ava Yaman oldu.

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Uzak Şehir'in sezon finalinde tam 3 ayrılık yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu fenomen diziye veda etti.

Uzak Şehir'in sezon finalinde tam 3 ayrılık yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu fenomen diziye veda etti.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in 2. sezon finali yayınlandı. 1 Haziran günü yayınlanan sezon finali bölümünde Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya, ölerek projeye veda etti. Zerrin tarafından öldürülen Demir'in son sahnesinin etkisi hala devam ederken Ferit Kaya'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.

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ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakteri sezon finalinde öldü.

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakteri sezon finalinde öldü.

ATV ekranlarının iddialı dizisi A.B.İ. dün akşam (2 Haziran) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Eylül ayında başlayan yeni yayın döneminde ekranlara geri dönmeye hazırlanan A.B.İ. dizisinin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı ve başrol Afra Saraçoğlu diziye veda etti. Afra Saraçoğlu, karakteri Çağla'ya ve A.B.İ. dizisine veda paylaşımı yaptı.

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Uzak Şehir, bu sezon televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.

Uzak Şehir, bu sezon televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamı yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara ara verdi. Sezon boyunca büyük ilgi gören dizi, final bölümünde yaşanan gelişmeler ve ayrılıklarla uzun süre konuşuldu. Hikayeye veda eden karakterler kadar oyuncuların açıklamaları da dikkat çekmeye başladı. Sezon finalinin ardından diziden ayrılan isimlerden biri olan Burç Kümbetlioğlu da ilk kez konuştu. Başarılı oyuncu, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Final yapan Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, final yapan dizi hakkında aylar sonra itiraflarda bulundu.

Final yapan Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, final yapan dizi hakkında aylar sonra itiraflarda bulundu.

Show TV ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, final yapan dizi hakkında itiraflarda bulundu. Ecem Özkaya, Bahar dizisinde en zorlandığı sahneleri aylar sonra açıkladı.

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Daha 17 dizisinin ardından iki kanalda daha yaz dizisi hazırlıkları başladı.

Daha 17 dizisinin ardından iki kanalda daha yaz dizisi hazırlıkları başladı.

Show TV'nin duyurduğu Muhtemel Aşk ise henüz yayın hayatına başlamadan büyük ses getirdi. Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir) ve Feyyaz Şerifoğlu'nun (Tolga) başrollerini paylaşacağı Muhtemel Aşk dizisinin yayınlanan afişi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhtemel Aşk'ın afişinin, 2020 yılında yayın hayatına başlayan Netflix'in sevilen dizisi Emily in Paris'in afişiyle benzerliği sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

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Kuruluş Orhan'ın beklenmeyen finalinin ardından Atv'de Aşk ve Taht için hazırlıklar başladı.

Kuruluş Orhan'ın beklenmeyen finalinin ardından Atv'de Aşk ve Taht için hazırlıklar başladı.

Kuruluş Osman'ın mecburi vedasının ardından yayın hayatına başlayan Kuruluş Orhan, düşük giden reytingler sebebiyle final kararı aldı. Dönem dizilerinin vazgeçilmez kanallarından biri olan Atv, yeni sezon için hazırlıklara hız kesmeden başladı. Alaaddin Keykubad'ın döneminin ekrana uyarlanacağı Aşk ve Taht dizisinde başrol Akın Akınözü olmuştu. Ünlü isme eşlik edecek oyuncular netleşmeye başladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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