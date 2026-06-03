Uzak Şehir Demir'in Veda Paylaşımından Yeni ATV Dizisinin Kadın Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezon onayı alan yapımlar arasında yer aldı.
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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yıllar önce Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.
A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 2 Haziran Salı günü yayınlanan bölümle diziye veda etti.
Survivor 2026'nın büyük finaline doğru düellolar hızlandı.
Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytinglerde lider dizi olan Uzak Şehir'in sezon finalindeki ayrılıklar gündemden düşmüyor.
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Fransa çıkışlı “High Intellectual Potential” dizisi Türkiye’de “Cevher” adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya diziye veda etti.
Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken sonuçlar elde eden yapımlar arasında yer aldı.
Uzak Şehir'in sezon finalinde tam 3 ayrılık yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu fenomen diziye veda etti.
ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakteri sezon finalinde öldü.
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Uzak Şehir, bu sezon televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.
Final yapan Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, final yapan dizi hakkında aylar sonra itiraflarda bulundu.
Daha 17 dizisinin ardından iki kanalda daha yaz dizisi hazırlıkları başladı.
Kuruluş Orhan'ın beklenmeyen finalinin ardından Atv'de Aşk ve Taht için hazırlıklar başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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