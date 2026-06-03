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Burç Kümbetlioğlu Uzak Şehir Vedası Hakkında İlk Kez Konuştu

Burç Kümbetlioğlu Uzak Şehir Vedası Hakkında İlk Kez Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 10:51
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamı yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara ara verdi. Sezon boyunca büyük ilgi gören dizi, final bölümünde yaşanan gelişmeler ve ayrılıklarla uzun süre konuşuldu. Hikayeye veda eden karakterler kadar oyuncuların açıklamaları da dikkat çekmeye başladı. Sezon finalinin ardından diziden ayrılan isimlerden biri olan Burç Kümbetlioğlu da ilk kez konuştu. Başarılı oyuncu, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir, bu sezon televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.

Uzak Şehir, bu sezon televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, her hafta reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, sezon finalinde yaşanan ayrılıklarla da gündeme geldi. Final bölümünün ardından Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Alper Çankaya’nın hikayeleri sona erdi. Dizinin takipçileri ayrılık haberlerinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

Sezon finalinden kısa süre sonra bir ödül törenine katılan Burç Kümbetlioğlu, Uzak Şehir’le ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezon finalinden kısa süre sonra bir ödül törenine katılan Burç Kümbetlioğlu, Uzak Şehir’le ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun yanında dizide oğlu rolünü üstlenen Kuzey Gezer de yer aldı. Diziden ayrılmış olmanın kendisi için kolay olmadığını dile getiren oyuncu, üzüldüğünü açıkça ifade etti. Burç Kümbetlioğlu yaptığı açıklamada, “Her şeyin bir sonu var, üzücü” sözlerini kullandı. 

Öte yandan sezon finalinin ardından dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler konuşulmaya devam ediyor. Uzak Şehir’de Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Çağla Şimşek, Nazmi Kırık ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor. Sezon finalinde ayrılan Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Alper Çankaya ise hikayelerini tamamlayan oyuncular arasında bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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