Burç Kümbetlioğlu Uzak Şehir Vedası Hakkında İlk Kez Konuştu
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamı yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara ara verdi. Sezon boyunca büyük ilgi gören dizi, final bölümünde yaşanan gelişmeler ve ayrılıklarla uzun süre konuşuldu. Hikayeye veda eden karakterler kadar oyuncuların açıklamaları da dikkat çekmeye başladı. Sezon finalinin ardından diziden ayrılan isimlerden biri olan Burç Kümbetlioğlu da ilk kez konuştu. Başarılı oyuncu, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir, bu sezon televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.
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Sezon finalinden kısa süre sonra bir ödül törenine katılan Burç Kümbetlioğlu, Uzak Şehir’le ilgili açıklamalarda bulundu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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