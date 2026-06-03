Burç Kümbetlioğlu Uzak Şehir Vedası Hakkında İlk Kez Konuştu

Oyuncunun yanında dizide oğlu rolünü üstlenen Kuzey Gezer de yer aldı. Diziden ayrılmış olmanın kendisi için kolay olmadığını dile getiren oyuncu, üzüldüğünü açıkça ifade etti. Burç Kümbetlioğlu yaptığı açıklamada, “Her şeyin bir sonu var, üzücü” sözlerini kullandı.

Öte yandan sezon finalinin ardından dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler konuşulmaya devam ediyor. Uzak Şehir’de Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Çağla Şimşek, Nazmi Kırık ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor. Sezon finalinde ayrılan Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Alper Çankaya ise hikayelerini tamamlayan oyuncular arasında bulunuyor.