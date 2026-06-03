Taşacak Bu Deniz Partisinde Kombini Tepki Çeken Ava Yaman’a Erkan Avcı’dan Destek Geldi

“Bir insanın ne giydiği, ne kadar makyaj yaptığı ya da ne kadar “gala estetiğine” uyduğu; yeteneği, emeği ve sanatçı kimliği hakkında hiçbir şey söylemez. HİÇ.

Oyuncunun performansını konuşmak yerine elbisesi konuşuluyorsa, belki de asıl problem neye bakmayı tercih ettiğinizdir.

Dünyada kariyerini “çekicilik pazarlaması” üzerine kurmayan çok başarılı kadın oyuncular da var…

Frances McDormand, Sally Hawkins ve Olivia Colman… Hiçbiri ne giydiği için hatırlanmıyor. Nasıl oynadıkları için hatırlanıyorlar.

Burada tek nesnel ölçü temizlik olabilir. Geri kalanı sizin estetik beklentileriniz ve kişisel beğenilerinizdir.

Gala ve özel gece görgüsüzlüğünü bir kenara bırakıp biraz da eleştiri görgüsüzlüğünü konuşsak daha yerinde olur.”