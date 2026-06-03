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Taşacak Bu Deniz Partisinde Kombini Tepki Çeken Ava Yaman’a Erkan Avcı’dan Destek Geldi

Taşacak Bu Deniz Partisinde Kombini Tepki Çeken Ava Yaman’a Erkan Avcı’dan Destek Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 13:32
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Taşacak Bu Deniz dizisi iddialı geçen sezonunun ardından sezon finaline hazırlanırken, ekip özel bir gecede başarılarını kutlamak için bir araya geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin oyuncuları gece boyunca objektiflere yansıdı. Kadroda yer alan isimlerin paylaşımları sosyal medyada ilgi görürken, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ava Yaman oldu. Dizide Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu, tercih ettiği kombin nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Etkinlikten paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, Ava Yaman hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Artan tepkileri gören ünlü oyuncu Erkan Avcı olay hakkında düşüncelerini paylaşarak Ava Yaman’a destek oldu.

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Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken sonuçlar elde eden yapımlar arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken sonuçlar elde eden yapımlar arasında yer aldı.

Başrollerinde Ava Yaman, Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı dizi, özellikle son haftalarda sezon finali heyecanıyla gündemdeydi. Sezon finali öncesinde düzenlenen kutlama gecesi ise dizinin oyuncularının paylaşımlarıyla konuşuldu. Gecede yer alan Ava Yaman’ın kıyafet tercihi sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kısa süre içerisinde yüzlerce yorum yapılırken, tartışma oyuncunun performansından çok görünüşü üzerinden ilerledi. Bu durum bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Pek çok kişi, genç oyuncunun oyunculuğunun ve kariyerinin konuşulması gerektiğini savundu. Sosyal medyada yapılan destek paylaşımlarının sayısı da gün içinde artış gösterdi.

Ava Yaman’a destek veren isimlerden biri de başarılı oyuncu Erkan Avcı oldu.

Ava Yaman’a destek veren isimlerden biri de başarılı oyuncu Erkan Avcı oldu.

Erkan Avcı’nın yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekti. Deneyimli oyuncu, Ava Yaman’ın yeteneğine vurgu yaparak oyunculuğunun ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti. Paylaşımında bir oyuncunun kıyafeti ya da görünüşü üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını savunan Avcı, sanatçının emeğinin konuşulmasının daha önemli olduğunu belirtti. Özellikle genç oyuncuların dış görünüşleri üzerinden yapılan yorumların zaman zaman asıl konuyu gölgelediğine dikkat çekti.

İşte Erkan Avcı’nın Ava Yaman için yaptığı paylaşım 👇

İşte Erkan Avcı’nın Ava Yaman için yaptığı paylaşım 👇

“Bir insanın ne giydiği, ne kadar makyaj yaptığı ya da ne kadar “gala estetiğine” uyduğu; yeteneği, emeği ve sanatçı kimliği hakkında hiçbir şey söylemez. HİÇ.

Oyuncunun performansını konuşmak yerine elbisesi konuşuluyorsa, belki de asıl problem neye bakmayı tercih ettiğinizdir.

Dünyada kariyerini “çekicilik pazarlaması” üzerine kurmayan çok başarılı kadın oyuncular da var…

Frances McDormand, Sally Hawkins ve Olivia Colman… Hiçbiri ne giydiği için hatırlanmıyor. Nasıl oynadıkları için hatırlanıyorlar.

Burada tek nesnel ölçü temizlik olabilir. Geri kalanı sizin estetik beklentileriniz ve kişisel beğenilerinizdir.

Gala ve özel gece görgüsüzlüğünü bir kenara bırakıp biraz da eleştiri görgüsüzlüğünü konuşsak daha yerinde olur.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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