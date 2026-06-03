Taşacak Bu Deniz Partisinde Kombini Tepki Çeken Ava Yaman’a Erkan Avcı’dan Destek Geldi
Taşacak Bu Deniz dizisi iddialı geçen sezonunun ardından sezon finaline hazırlanırken, ekip özel bir gecede başarılarını kutlamak için bir araya geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin oyuncuları gece boyunca objektiflere yansıdı. Kadroda yer alan isimlerin paylaşımları sosyal medyada ilgi görürken, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ava Yaman oldu. Dizide Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu, tercih ettiği kombin nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Etkinlikten paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, Ava Yaman hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Artan tepkileri gören ünlü oyuncu Erkan Avcı olay hakkında düşüncelerini paylaşarak Ava Yaman’a destek oldu.
Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken sonuçlar elde eden yapımlar arasında yer aldı.
Ava Yaman’a destek veren isimlerden biri de başarılı oyuncu Erkan Avcı oldu.
İşte Erkan Avcı’nın Ava Yaman için yaptığı paylaşım 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın