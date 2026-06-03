Show TV’den İddialı Hamle: Dünyayı Kasıp Kavuran Dizi Cevher Adıyla Türkiye’ye Uyarlanıyor

Fransa’da kısa sürede geniş kitlelere ulaşan dizi, daha sonra farklı ülkelerde de uyarlanmıştı. Yapımın Amerika versiyonu olan “High Potential” da yayınlandığı dönemde önemli reyting sonuçları elde etmişti. Bu başarılar nedeniyle Türkiye uyarlamasına yönelik beklenti de oldukça yüksek.

“Cevher” adıyla ekrana gelecek uyarlamanın nasıl şekilleneceği merak konusu. Yapım ekibinin karakter çalışmaları ve oyuncu seçimleri üzerinde titizlikle durduğu belirtiliyor. Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı ilk projelerden biri olan “Cevher”, daha şimdiden televizyon dünyasının dikkatini çekmiş durumda.