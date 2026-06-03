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Show TV’den İddialı Hamle: Dünyayı Kasıp Kavuran Dizi Cevher Adıyla Türkiye’ye Uyarlanıyor

Show TV’den İddialı Hamle: Dünyayı Kasıp Kavuran Dizi Cevher Adıyla Türkiye’ye Uyarlanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 14:32
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Show TV, yeni projeleriyle şimdiden dikkat çekmeye başladı. Kanalın yeni dönemde ekrana getireceği yapımlardan biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen bir dizinin Türkiye uyarlaması için çalışmalar resmen başladı. Yapım ekibi hazırlık sürecini sürdürürken projeyle ilgili ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Fransa çıkışlı “High Intellectual Potential” dizisi Türkiye’de “Cevher” adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Fransa çıkışlı “High Intellectual Potential” dizisi Türkiye’de “Cevher” adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın yerli uyarlaması için hazırlık süreci başladı. Projenin yapımını Öner Arslanel ile Fabrika Yapım üstleniyor. Kreatif yapımcı koltuğunda ise Salih Fahlıoğulları yer alıyor. Dizinin senaryosunu Burcu Yılmaz kaleme alıyor. Yapım ekibinin önümüzdeki günlerde oyuncu ve yönetmen görüşmelerine hız vermesi bekleniyor. Bu nedenle diziyle ilgili yeni gelişmelerin kısa süre içinde netleşeceği konuşuluyor.

Orijinal yapım yayınlandığı ülkelerde dikkat çekici başarılara imza atmıştı.

Orijinal yapım yayınlandığı ülkelerde dikkat çekici başarılara imza atmıştı.

Fransa’da kısa sürede geniş kitlelere ulaşan dizi, daha sonra farklı ülkelerde de uyarlanmıştı. Yapımın Amerika versiyonu olan “High Potential” da yayınlandığı dönemde önemli reyting sonuçları elde etmişti. Bu başarılar nedeniyle Türkiye uyarlamasına yönelik beklenti de oldukça yüksek. 

“Cevher” adıyla ekrana gelecek uyarlamanın nasıl şekilleneceği merak konusu. Yapım ekibinin karakter çalışmaları ve oyuncu seçimleri üzerinde titizlikle durduğu belirtiliyor. Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı ilk projelerden biri olan “Cevher”, daha şimdiden televizyon dünyasının dikkatini çekmiş durumda.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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