Show TV’den İddialı Hamle: Dünyayı Kasıp Kavuran Dizi Cevher Adıyla Türkiye’ye Uyarlanıyor
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Show TV, yeni projeleriyle şimdiden dikkat çekmeye başladı. Kanalın yeni dönemde ekrana getireceği yapımlardan biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen bir dizinin Türkiye uyarlaması için çalışmalar resmen başladı. Yapım ekibi hazırlık sürecini sürdürürken projeyle ilgili ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Fransa çıkışlı “High Intellectual Potential” dizisi Türkiye’de “Cevher” adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Orijinal yapım yayınlandığı ülkelerde dikkat çekici başarılara imza atmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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