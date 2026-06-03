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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun Evindeki Kiraz Mevsimi Detayı Dikkatlerden Kaçmadı

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun Evindeki Kiraz Mevsimi Detayı Dikkatlerden Kaçmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 16:42
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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun yıllar önce başlayan aşk hikayesi sosyal medyada yapılan bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden çift, bu kez özel hayatlarından bir ayrıntıyla konuşuluyor. Birlikte paylaştıkları bir karede görülen detay, Kiraz Mevsimi dizisinin hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede aynı noktaya odaklandı. Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yıllar önce Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yıllar önce Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Dizide Öykü ve Ayaz karakterlerine hayat veren ikili, ekran uyumlarını gerçek hayata da taşımıştı. Uzun yıllar devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, magazin dünyasının göz önündeki ancak özel hayatlarını sakin yaşamayı tercih eden isimleri arasında yer alıyor. Bu nedenle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Son günlerde paylaşılan bir fotoğraf ise özellikle Kiraz Mevsimi hayranlarının ilgisini çekti.

Son günlerde paylaşılan bir fotoğraf ise özellikle Kiraz Mevsimi hayranlarının ilgisini çekti.

Çiftin evinden yayınlanan karede yer alan bir magnet gözden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları magnetteki görüntünün Kiraz Mevsimi dizisindeki Öykü ve Ayaz’ın ilk karşılaşma sahnesine ait olduğunu fark etti.

İşte magnete bastırılan o ilk tanışma sahnesi 👇

İşte magnete bastırılan o ilk tanışma sahnesi 👇

Kiraz Mevsimi, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve özellikle genç seyirciler arasında büyük ilgi görmüştü. Dizinin merkezindeki Öykü ve Ayaz hikayesi uzun süre konuşulmuştu. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu da bu yapım sayesinde kariyerlerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Dizinin ardından farklı projelerde yer alsalar da izleyicilerin büyük bölümü onları hala Kiraz Mevsimi ile hatırlıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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