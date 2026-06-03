Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun Evindeki Kiraz Mevsimi Detayı Dikkatlerden Kaçmadı
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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun yıllar önce başlayan aşk hikayesi sosyal medyada yapılan bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden çift, bu kez özel hayatlarından bir ayrıntıyla konuşuluyor. Birlikte paylaştıkları bir karede görülen detay, Kiraz Mevsimi dizisinin hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede aynı noktaya odaklandı. Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yıllar önce Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.
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Son günlerde paylaşılan bir fotoğraf ise özellikle Kiraz Mevsimi hayranlarının ilgisini çekti.
İşte magnete bastırılan o ilk tanışma sahnesi 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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