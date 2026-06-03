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Demet Akalın Ve Sinan Akçıl Show TV’de Yayınlanacak Yeni Programda Buluşuyor

Demet Akalın Ve Sinan Akçıl Show TV’de Yayınlanacak Yeni Programda Buluşuyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 15:30
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Show TV yaz ekranı için yeni bir program hazırlıyor. Uzun süredir müzik içerikli bir proje üzerinde çalışan kanalın ekrana getireceği yapımın ilk ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Programın sunucu koltuğunda iki tanınmış ismin yer alacağı öğrenildi. Henüz formatıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmasa da hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Programın yayın günüyle ilgili ilk bilgiler de kulislere yansımış durumda. Gelin detaylara geçelim…

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Show TV’nin hazırlıklarını sürdürdüğü “Yaz Bir Şarkı” programında Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın birlikte yer alacağı öğrenildi.

Show TV’nin hazırlıklarını sürdürdüğü “Yaz Bir Şarkı” programında Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın birlikte yer alacağı öğrenildi.

Yaz sezonunda ekrana gelecek program için çalışmalar devam ederken yapımın içeriğiyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Programın yapımcılığını Okan Kurt üstleniyor. İlk bilgilere göre yapımda müzik dünyasından birçok ünlü isim konuk olarak ağırlanacak. 

Demet Akalın da katıldığı bir programda yeni projeyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunmuştu. Yoğun bir yaz dönemi geçireceğini belirten Akalın, buna rağmen projede yer almayı kabul ettiğini söylemişti. Akalın’ın “Yaz tempomu biliyorsun çok fazla. Yazın beni yormayacak diye düşünüyorum. Pazar günleri müzik programı.” sözleri programın yayın günüyle ilgili ilk işaret olarak yorumlanmıştı. Bu açıklamanın ardından kulislerde yapımın pazar akşamları ekrana geleceği konuşulmaya başlandı.

Sinan Akçıl’ın da programın sunucuları arasında yer alacak olması müzik dünyasının farklı isimlerini aynı ekranda buluşturacak bir format ihtimalini gündeme getirdi. Show TV cephesinden henüz resmi yayın takvimi paylaşılmış değil. 

Programın konuk listesi, yayın saati ve diğer detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Şimdilik bilinen tek şey ise Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın aynı projede bir araya geleceği ve “Yaz Bir Şarkı”nın Show TV ekranlarında yayınlanacağı.

İşte Show TV’nin duyuru paylaşımı 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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