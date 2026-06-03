Demet Akalın Ve Sinan Akçıl Show TV’de Yayınlanacak Yeni Programda Buluşuyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV yaz ekranı için yeni bir program hazırlıyor. Uzun süredir müzik içerikli bir proje üzerinde çalışan kanalın ekrana getireceği yapımın ilk ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Programın sunucu koltuğunda iki tanınmış ismin yer alacağı öğrenildi. Henüz formatıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmasa da hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Programın yayın günüyle ilgili ilk bilgiler de kulislere yansımış durumda. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV’nin hazırlıklarını sürdürdüğü “Yaz Bir Şarkı” programında Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın birlikte yer alacağı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın