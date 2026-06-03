Demet Akalın Ve Sinan Akçıl Show TV’de Yayınlanacak Yeni Programda Buluşuyor

Yaz sezonunda ekrana gelecek program için çalışmalar devam ederken yapımın içeriğiyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Programın yapımcılığını Okan Kurt üstleniyor. İlk bilgilere göre yapımda müzik dünyasından birçok ünlü isim konuk olarak ağırlanacak.

Demet Akalın da katıldığı bir programda yeni projeyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunmuştu. Yoğun bir yaz dönemi geçireceğini belirten Akalın, buna rağmen projede yer almayı kabul ettiğini söylemişti. Akalın’ın “Yaz tempomu biliyorsun çok fazla. Yazın beni yormayacak diye düşünüyorum. Pazar günleri müzik programı.” sözleri programın yayın günüyle ilgili ilk işaret olarak yorumlanmıştı. Bu açıklamanın ardından kulislerde yapımın pazar akşamları ekrana geleceği konuşulmaya başlandı.

Sinan Akçıl’ın da programın sunucuları arasında yer alacak olması müzik dünyasının farklı isimlerini aynı ekranda buluşturacak bir format ihtimalini gündeme getirdi. Show TV cephesinden henüz resmi yayın takvimi paylaşılmış değil.

Programın konuk listesi, yayın saati ve diğer detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Şimdilik bilinen tek şey ise Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın aynı projede bir araya geleceği ve “Yaz Bir Şarkı”nın Show TV ekranlarında yayınlanacağı.