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Başrolün Vedasıyla Reytingleri Düştü, İkinci Sıraya Geriledi: 2 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Başrolün Vedasıyla Reytingleri Düştü, İkinci Sıraya Geriledi: 2 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2026 - 16:13
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2025-2026 sezonunun sonuna geliyoruz. Pek çok dizinin ekrana veda ettiği haziran ayının ilk haftasında Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin dün akşam yayınlanan bölümünde başrol Afra Saraçoğlu diziye veda etti. Rakibi Mehmed Fetihler Sultanı ve A.B.İ. gelecek hafta sezona ara verecek. Total ve ABC1'de A.B.İ.'nin birinciliği sürerken AB grubunda ikinci sıraya düştü.

Reyting sonuçları ne oldu?

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A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 2 Haziran Salı günü yayınlanan bölümle diziye veda etti.

A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 2 Haziran Salı günü yayınlanan bölümle diziye veda etti.

Gelecek hafta sezon finali yapacak dizinin tüm kategorilerde reytingleri düştü. İki kategoride zirveyi kaptırmamasına rağmen düşüş yaşayan dizide gelecek sezon kimin başrol olacağı ise şimdiden merak ediliyor. Rakibi Mehmed Fetihler Sultanı ise Total ve AB gruplarında reytinglerini yükseltmeyi başardı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Survivor'ın zirve yarışı devam etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Survivor'ın zirve yarışı devam etti.

2 Nisan Salı total reyting sonuçları

2 Nisan Salı AB reyting sonuçları

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 3.58

  • A.B.İ. – 3.11

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 2.53

  • Survivor – 2.26

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.25

  • Esra Erol'da – 1.62

  • Cenazemize Hoş Geldiniz (T.S) – 1.54

  • Kanal D Ana Haber – 1.41

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.40

  • Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) – 1.40

  • ### 2 Nisan Salı ABC1 reyting sonuçları

  • - A.B.İ. – 4.50

  • - Mehmed Fetihler Sultanı – 4.35

  • - Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.67

  • - Survivor – 2.81

  • - Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.73

  • - Esra Erol'da – 2.59

  • - Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) – 1.99

  • - Atv Ana Haber – 1.95

  • - Aile Arasında (T.S) – 1.89

  • - Show Ana Haber – 1.59

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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