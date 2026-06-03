Başrolün Vedasıyla Reytingleri Düştü, İkinci Sıraya Geriledi: 2 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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2025-2026 sezonunun sonuna geliyoruz. Pek çok dizinin ekrana veda ettiği haziran ayının ilk haftasında Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin dün akşam yayınlanan bölümünde başrol Afra Saraçoğlu diziye veda etti. Rakibi Mehmed Fetihler Sultanı ve A.B.İ. gelecek hafta sezona ara verecek. Total ve ABC1'de A.B.İ.'nin birinciliği sürerken AB grubunda ikinci sıraya düştü.
Reyting sonuçları ne oldu?
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A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 2 Haziran Salı günü yayınlanan bölümle diziye veda etti.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Survivor'ın zirve yarışı devam etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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