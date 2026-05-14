Evlilik Teklifi Alan Zeynep Bastık Hamile Mi? Gerçek Ortaya Çıktı!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ve ilişkileriyle sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden biri haline gelen ikili, geçtiğimiz günlerde Paris’te yaptıkları romantik kutlamayla gündeme oturmuştu. Başlarda “bu ilişki uzun sürmez” yorumlarına maruz kalan çift, aradan geçen zamanda birbirlerine daha da kenetlenerek magazin dünyasının en göz önündeki aşklarından biri olmayı başardı.

İlişkilerinin ikinci yılını kutlamak için Paris’e giden çiftin tatilinden peş peşe romantik kareler gelmişti. Ancak asıl bomba gelişme, Serkay Tütüncü’nün yaptığı evlilik teklifiyle yaşandı. Tektaş yüzüğünü göstererek paylaşım yapan Zeynep Bastık, o karelerle sosyal medyada gündem olmuştu.