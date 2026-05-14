article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evlilik Teklifi Alan Zeynep Bastık Hamile Mi? Gerçek Ortaya Çıktı!

Evlilik Teklifi Alan Zeynep Bastık Hamile Mi? Gerçek Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2026 - 14:31

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı yine magazin gündemini salladı! İlişkilerinin ikinci yılını Paris’te kutlayan ünlü çiftten gelen evlilik teklifi haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, romantik karelerde dikkat çeken bir detay ise bambaşka bir iddianın fitilini ateşledi. Serkay Tütüncü’nün bir fotoğrafta elini Zeynep Bastık’ın karnına koyması sonrası “bebek mi geliyor?” söylentileri kısa sürede yayılmaya başladı. Evlilik teklifiyle mutluluk yaşayan çiftin hamilelik iddiaları karşısında nasıl bir tavır aldığı ise merak konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı tam gaz devam ediyor!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı tam gaz devam ediyor!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ve ilişkileriyle sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden biri haline gelen ikili, geçtiğimiz günlerde Paris’te yaptıkları romantik kutlamayla gündeme oturmuştu. Başlarda “bu ilişki uzun sürmez” yorumlarına maruz kalan çift, aradan geçen zamanda birbirlerine daha da kenetlenerek magazin dünyasının en göz önündeki aşklarından biri olmayı başardı.

İlişkilerinin ikinci yılını kutlamak için Paris’e giden çiftin tatilinden peş peşe romantik kareler gelmişti. Ancak asıl bomba gelişme, Serkay Tütüncü’nün yaptığı evlilik teklifiyle yaşandı. Tektaş yüzüğünü göstererek paylaşım yapan Zeynep Bastık, o karelerle sosyal medyada gündem olmuştu.

Serkay Tütüncü’nün yaptığı romantik açıklama da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Ben yaklaşık iki üç aydır buna hazırlanıyordum. Yıldönümümüze denk getirmek istedim.” diyerek teklifin detaylarını anlattı.

Serkay Tütüncü’nün yaptığı romantik açıklama da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Ben yaklaşık iki üç aydır buna hazırlanıyordum. Yıldönümümüze denk getirmek istedim.” diyerek teklifin detaylarını anlattı.

Bastık ise teklifin kendisi için tamamen sürpriz olduğunu söyleyerek “Paris’te evlilik teklifi beklemiyordum.” ifadelerini kullandı.

Fakat romantik teklifin ardından sosyal medya bu kez bambaşka bir detaya takıldı. Serkay Tütüncü’nün bir fotoğrafta elini Zeynep Bastık’ın karnına koyması, “bebek mi geliyor?” söylentilerini beraberinde getirdi. Kısa sürede yayılan iddialar sonrası çiftin hamile olduğu konuşulmaya başlandı.

Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Türkiye’ye dönen çift, haklarında çıkan hamilelik söylentilerini dolaylı yoldan yalanladı. Zeynep Bastık, evlilik için acele etmediklerini belirtirken şu an için herhangi bir hamilelik durumunun olmadığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın