Psikolojiye Göre Sokakta Köpek Sevmenin Aslında Bambaşka Bir Anlamı Var

Sokakta ya da bir parkta sevimli bir köpek gördüğümüzde çoğumuz dayanamayıp onu okşar, onunla vakit geçiririz. Genel olarak bizi sakinleştirdiğini, mutlu ettiğini düşünürüz ancak bilim insanları bu durumun ardında çok daha derin ve biyolojik bir gerçek olduğunu ortaya çıkardı.

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Rahel Marti liderliğindeki araştırmacıların gerçekleştirdiği ve prestijli bilimsel dergi PLOS ONE’da yayınlanan yeni bir çalışma, bir köpeği sadece izlemenin, hissetmenin ve ona dokunmanın beynimizde muazzam bir değişime yol açtığını kanıtladı.

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