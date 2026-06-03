Psikolojiye Göre Sokakta Köpek Sevmenin Aslında Bambaşka Bir Anlamı Var
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Sokakta ya da bir parkta sevimli bir köpek gördüğümüzde çoğumuz dayanamayıp onu okşar, onunla vakit geçiririz. Genel olarak bizi sakinleştirdiğini, mutlu ettiğini düşünürüz ancak bilim insanları bu durumun ardında çok daha derin ve biyolojik bir gerçek olduğunu ortaya çıkardı.
İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Rahel Marti liderliğindeki araştırmacıların gerçekleştirdiği ve prestijli bilimsel dergi PLOS ONE’da yayınlanan yeni bir çalışma, bir köpeği sadece izlemenin, hissetmenin ve ona dokunmanın beynimizde muazzam bir değişime yol açtığını kanıtladı.
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Araştırmacılar, kızılötesi nörogörüntüleme teknolojisi kullanarak insanların köpeklerle etkileşime girdiği anlarda beyin aktivitelerini inceledi.
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Araştırmada, bu tepkinin sadece "tüylü ve sıcak bir şeye dokunma" dürtüsü olup olmadığını anlamak için müthiş bir kontrol grubu kullanıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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