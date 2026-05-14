Demi Moore’un Cannes’daki Son Hali Olay Oldu: Zayıflığı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2026 - 10:59

Hollywood’un efsane isimlerinden Demi Moore, son yıllarda yaptığı güçlü geri dönüşle yeniden zirveye oynarken bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Cannes Film Festivali 2026 kırmızı halısında boy gösteren usta oyuncu, şıklığından çok dikkat çeken zayıflığıyla konuşulmaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası kullanıcılar ikiye bölündü; kimi hayranları Moore’un fit görünümünü överken, kimi ise bu değişimi “fazla” buldu. Cannes gecesine damga vuran bu görüntüler, ünlü oyuncunun son dönemdeki dönüşümünü yeniden tartışmaya açtı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve ikonik kariyeriyle hafızalara kazınan Demi Moore, son dönemde adeta küllerinden doğarak Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle The Substance filmiyle ödül sezonuna damga vuran oyuncu, performansıyla kariyerinin ilk Oscar adaylığını elde ederek büyük bir geri dönüşe imza attı. Cannes’da dakikalarca ayakta alkışlanan bu yapım, Moore’un yalnızca nostaljik bir yıldız olmadığını, hala sektörün en güçlü oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Ancak bu görkemli dönüş, son günlerde bambaşka bir tartışmayla gölgelenmiş durumda…

Cannes Film Festivali 2026 kapsamında kırmızı halıda boy gösteren Demi Moore, bu kez oyunculuğuyla değil fiziksel görünümüyle gündeme oturdu.

Straplez beyaz Jacquemus elbisesiyle son derece zarif bir duruş sergilese de, özellikle belirgin şekilde incelen fiziği ve kolları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kimi kullanıcılar oyuncunun fit ve disiplinli görünümünü övgüyle karşılarken, birçok kişi ise bu değişimi “fazla zayıf” ve “endişe verici” buldu. Özellikle “çok incelmiş”, “eski sağlıklı görünümünden uzak” gibi yorumlar kısa sürede gündem olurken, Hollywood’da son dönemde sıkça konuşulan zayıflama iddiaları da yeniden alevlendi.

Tartışmayı daha da büyüten detay ise ironik bir noktada birleşti: Moore’un başrolünde yer aldığı The Substance filmi, tam da kadınların güzellik baskısı uğruna bedenlerini nasıl zorladığını anlatıyordu. Bu yüzden birçok kullanıcı, oyuncunun gerçek hayattaki görünümü ile filmde verdiği mesaj arasında çarpıcı bir tezat olduğunu dile getirdi.

“Başına en ufak bir şey gelse kırılacakmış gibi görünüyor, umarım iyidir.”

“‘Fit’ mi????”

“Buna ‘fit kollar’ demek gerçekten akıl alır gibi değil; bu tarz söylemler insanları hasta edecek.”

“Fit falan değil. Bu resmen deri ve kemik.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
