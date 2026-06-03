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Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Hisse Senedi Endeksi Nedir?

etiket Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Hisse Senedi Endeksi Nedir?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 14:01
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Borsayı ilk bakışta anlamak zordur... Sürekli değişen sayılar, yükselen ya da düşen grafikler kafaları iyice karıştırır. Fakat merak etmeyin! Tam burada devreye hisse senedi endeksleri girer. Bu endeksler sayesinde piyasadaki genel havayı anlayabilirsiniz. Gelin, Dr. Hakan Özerol ile detaylarına bakalım!

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1. Şimdi ilk olarak hisse senedi endeksinin ne olduğuna bir bakalım!

Bu endeks, Dr. Hakan Özerol’un da dediği gibi birden fazla değişkenin ortalamasını ya da trendini tek bir sayı ile gösterir. Peki, neden? Piyasanın genel yönünü anlamayı kolaylaştırmak için. Tek tek hisse senetlerini takip etmek zordur. Bize toplu bir bakış açısı sağlayarak işlemi kolaylaştırır. 

Eğer endeks düşerse piyasada zayıflamanın olduğunu düşünürüz. Bu da yatırımcıların hızlı bir şekilde karar vermesine yardımcı olur. Tabii bir de ekonominin genel durumu hakkında bize fikir verir. Çünkü tek bir şirketi değil, tüm piyasayı temsil eder.

2. Peki, endeks nasıl oluşur?

2. Peki, endeks nasıl oluşur?

Belirli şirketler bir araya getirilir. Bunlar büyük ve piyasayı etkileyen şirketler olur. Ayrıca her birinin endeksteki etkisi farklılık gösterir. Bazıları daha yüksek ağırlığa sahip olabilir. Bu da şirketin büyüklüğüne göre belirlenir. Yani piyasa değeri yüksekse endeksi de daha fazla etkiler. 

Dr. Hakan Özerol’un deyimiyle her borsanın bir endeksi vardır. Bunların hesaplama yöntemleri farklılık gösterebilir: piyasa değeri ağırlıklı, fiyat ağırlıklı ya da eşit ağırlıklı gibi...

3. O halde nasıl hesaplandığını inceleyelim.

Belirli matematiksel formüller devreye girer. Bazılarında ağırlıklı ortalama sistemi vardır. Bazılarında da eşit ağırlık kullanılır. Hesaplamalar sürekli olarak güncellenir. Çünkü borsadaki fiyatlar anlık olarak değişmektedir. Haliyle endeks de sürekli olarak hareket eder. Bu hesaplamalar sayesinde piyasa bize gerçek zamanlı olarak yansıtılır.

4. Endeksin yükselmesi nedir?

4. Endeksin yükselmesi nedir?

Yükseldiğinde piyasada olumlu bir hava olur... Çünkü değer yükselmesi yaşanıyordur. Ekonomiye olan beklentiler de iyimserdir. Fakat bu, her şirketin kazandığı anlamına gelmez. Burada genel ortalama yükseliyor demektir. Bazı hisseler düşerken bazıları yükselebilir... Endeks ise buradaki dengeyi tek bir sayı ile ifade eder. Bu yüzden detayları da incelemek gerekir. Ayrıca yükseliş her zaman kalıcı olmaz. 

Yani bir de düşmesi vardır... Genel olarak piyasa zayıflar. Yatırımcılar burada temkinli davranıyor olabilir ya da bir belirsizlik söz konusudur. Bu yüzden şirket değerlerinde düşüş olabilir. Tabii bu da her şirket için geçerli olmaz. Bazıları bu dönemlerde bile iyi hareket edebilir. Dediğimiz gibi endeks, ortalama durumu yansıtır.

5. Endeksin türlerini sayalım.

Belirli sektörleri temsil edenler ve tüm piyasayı kapsayanlar olarak ikiye ayırabiliriz. Banka endeksi sadece bankaları içerir. Sanayi endeksi ise üretim şirketlerini temsil eder. Burada her endeksin amacı farklıdır. Yatırımcılar ihtiyaçlarını belirler ve ona göre seçim yapar. 

Dr. Hakan Özerol’un da dediği gibi endeks yatırımcıya yol gösterir. Piyasadaki genel trendlerin anlaşılmasını sağlar. Riskler daha iyi değerlendirilebilir ya da portföy karşılaştırması yapılabilir. Bunların yanı sıra yatırımın piyasaya göre performansının ölçülmesi, strateji yapılması ve uzun vadeli planlama açısından önemlidir.

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6. Son olarak!

6. Son olarak!

Borsanın sürekli hareket halinde olduğunu unutmayın. Şirket değerleri de anlık olarak değişir. Bunda ekonomik haberler, küresel gelişmeler ve yatırımcıların davranışları etkili olur. Bunlar endekste de kendilerini gösterir... Bu yüzden sabit kalmaz. Sürekli güncellenen bir gösterge aracıdır diyebiliriz. Finans dünyasının canlılığının somutlaşmış hâli!

Dr. Hakan Özerol anlatıyor!

@qnbturkiye

Borsanın yönünü tek rakamla nasıl anlarız? 📈 Dr. Hakan Özerol endeks kavramını anlatıyor. #Endeks #Finans #Ekonomi

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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