Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Hisse Senedi Endeksi Nedir?

Bu endeks, Dr. Hakan Özerol’un da dediği gibi birden fazla değişkenin ortalamasını ya da trendini tek bir sayı ile gösterir. Peki, neden? Piyasanın genel yönünü anlamayı kolaylaştırmak için. Tek tek hisse senetlerini takip etmek zordur. Bize toplu bir bakış açısı sağlayarak işlemi kolaylaştırır.

Eğer endeks düşerse piyasada zayıflamanın olduğunu düşünürüz. Bu da yatırımcıların hızlı bir şekilde karar vermesine yardımcı olur. Tabii bir de ekonominin genel durumu hakkında bize fikir verir. Çünkü tek bir şirketi değil, tüm piyasayı temsil eder.