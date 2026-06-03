Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Hisse Senedi Endeksi Nedir?
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Borsayı ilk bakışta anlamak zordur... Sürekli değişen sayılar, yükselen ya da düşen grafikler kafaları iyice karıştırır. Fakat merak etmeyin! Tam burada devreye hisse senedi endeksleri girer. Bu endeksler sayesinde piyasadaki genel havayı anlayabilirsiniz. Gelin, Dr. Hakan Özerol ile detaylarına bakalım!
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1. Şimdi ilk olarak hisse senedi endeksinin ne olduğuna bir bakalım!
2. Peki, endeks nasıl oluşur?
3. O halde nasıl hesaplandığını inceleyelim.
4. Endeksin yükselmesi nedir?
5. Endeksin türlerini sayalım.
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6. Son olarak!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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