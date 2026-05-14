Melisa Aslı Pamuk’un Cannes Tarzı X Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2026 - 09:03

Kırmızı halının en çok konuşulan anlarından biri yine bir Türk yıldızdan geldi! Melisa Aslı Pamuk, bu yıl 79’uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali’nde adeta şıklık dersi verdi. Doğum sonrası kısa sürede eski formuna kavuşan güzel oyuncu, zarif tarzı ve iddialı duruşuyla uluslararası basının radarına girmeyi başardı. Cannes kırmızı halısında boy gösteren Pamuk, yalnızca kombin tercihiyle değil, güzelliğiyle de gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Türk oyuncuların Cannes çıkarmasında öne çıkan isimlerden biri olan Pamuk, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!

İlk olarak Kara Sevda dizisindeki “Asu” karakteriyle geniş kitlelerin radarına giren Melisa Aslı Pamuk, yalnızca ekran başarısıyla değil özel hayatındaki gelişmelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başarılı oyuncu, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yaptığı sürpriz evlilikle magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 30 Ocak 2025’te dünyaya gelen ve “Mylan” adını verdikleri oğullarıyla birlikte yeni bir hayat sayfası açan Pamuk, annelik sonrası dönemde de kariyerinden ödün vermeyen isimlerden biri oldu. Hem set temposunu hem de özel hayatını dengede tutmasıyla takdir toplayan oyuncu, doğum sonrası kısa sürede eski formuna kavuşarak sosyal medyada da sık sık övgü dolu yorumların odağı haline geldi.

Güzellik yarışmalarından oyunculuğa uzanan kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Melisa Aslı Pamuk, özellikle Kara Sevda ile yakaladığı çıkışı farklı projelerle pekiştirmişti. Oyunculuğunun yanı sıra zarafetiyle de dikkat çeken Pamuk, evliliği ve anneliğiyle birlikte hayatında yeni bir denge kurdu. Yusuf Yazıcı ile olan birlikteliği sık sık “örnek çift” yorumlarıyla anılırken, oğulları Mylan’la verdiği aile pozları da sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Cannes Film Festivali 2026 kapsamında kırmızı halıda boy gösteren Melisa Aslı Pamuk, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Doğum yaptıktan kısa süre sonra böylesine büyük bir organizasyonda yer alması, oyuncunun disiplinini ve sahne ışığını bir kez daha ortaya koydu. Pamuk, kırmızı halıda tasarımcı Waad Aloqaili imzalı özel bir elbiseyle boy gösterirken, stilini Hassanzadeh Jewelry takıları ve René Caovilla ayakkabılarla tamamladı. Saç tasarımında Nicole van der Linden, makyajında ise Melike Aksu dokunuşu dikkat çekti.

Aynı festivalde Hande ErçelDemet Özdemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerle birlikte yer alan Pamuk, Türk oyuncuların Cannes çıkarmasının en dikkat çeken yüzlerinden biri oldu. Hem fit görünümü hem de sade ama çarpıcı tarzıyla uluslararası basında da kendine yer bulan oyuncu, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Melisa Aslı Pamuk'un tercih ettiği elbise kullanıcıları ikiye böldü:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
