Melisa Aslı Pamuk’un Cannes Tarzı X Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Başarılı oyuncu, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yaptığı sürpriz evlilikle magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 30 Ocak 2025’te dünyaya gelen ve “Mylan” adını verdikleri oğullarıyla birlikte yeni bir hayat sayfası açan Pamuk, annelik sonrası dönemde de kariyerinden ödün vermeyen isimlerden biri oldu. Hem set temposunu hem de özel hayatını dengede tutmasıyla takdir toplayan oyuncu, doğum sonrası kısa sürede eski formuna kavuşarak sosyal medyada da sık sık övgü dolu yorumların odağı haline geldi.

Güzellik yarışmalarından oyunculuğa uzanan kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Melisa Aslı Pamuk, özellikle Kara Sevda ile yakaladığı çıkışı farklı projelerle pekiştirmişti. Oyunculuğunun yanı sıra zarafetiyle de dikkat çeken Pamuk, evliliği ve anneliğiyle birlikte hayatında yeni bir denge kurdu. Yusuf Yazıcı ile olan birlikteliği sık sık “örnek çift” yorumlarıyla anılırken, oğulları Mylan’la verdiği aile pozları da sosyal medyada yoğun ilgi gördü.