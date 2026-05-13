Gülsim Ali’nin Cannes Tarzı Sosyal Medyada Eleştiri Topladı!

Bulgaristan göçmeni olan oyuncu, özellikle dönem dizilerindeki başarısıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğuyla kendine sağlam bir yer edinen Gülsim Ali, bugün yapımcıların en çok tercih ettiği isimlerden biri haline gelmiş durumda.

Gülsim Ali’nin yükselişi tesadüf değil. Diriliş Ertuğrul ile uluslararası bir bilinirlik yakalayan oyuncu, ardından Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle adeta zirve yaptı.

Sonrasında Al Sancak ile aksiyon tarafında da kendini gösteren oyuncu, farklı türlerdeki başarısını kanıtladı. Son olarak Geçmişin Kokusu filminde Elena karakteriyle beyazperdede boy göstererek kariyerini sinemaya da taşımayı başardı.