Yıllara Meydan Okuyor: 50 Yaşındaki Charlize Theron’un Değişmeyen Görünümü Gündem Oldu!

Theron’un gündemde kalmasının tek sebebi görünümü değil…Son dönemin en çok konuşulan işlerinden biri hiç şüphesiz Netflix’te yayınlanan Apex. Theron bu filmde, vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan bir karaktere hayat veriyor. Karakterinin bir seri katil tarafından avlanmasını konu alan bu gerilim filmi, hem temposu hem de Theron’un fiziksel performansıyla kısa sürede gündem oldu. Vahşi doğada geçen hayatta kalma hikayesinde, tehlikeli sahneleri dublörsüz çekmesi çok konuşulmuştu.

Ama bu sadece başlangıç… The Old Guard 2 ile ikonik “Andy” karakterine geri dönen yıldız, aksiyon tarafındaki gücünü bir kez daha kanıtlamaya hazırlanıyor. Bununla da kalmıyor; The Odyssey projesiyle Christopher Nolan evrenine dahil olması, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Circe karakteriyle karşımıza çıkması beklenen Theron’un, bu dev kadro içinde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.