Maroon 5'ın Solisti Adam Levine'in Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.05.2026 - 15:51

Dünyaca ünlü Adam Levine, bu kez yeni şarkılarıyla değil geçirdiği iddia edilen estetik operasyonlarla gündemde! Maroon 5’ın yıllardır karizmatik solisti olarak tanınan Levine, Nisan 2026’da katıldığı Breakthrough Prize törenindeki görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle sakallarını tamamen kesmiş olması ve yüzünün her zamankinden çok daha gergin görünmesi, “Adam Levine’e ne oldu?” yorumlarını beraberinde getirdi. Sosyal medyada yayılan yakın plan görüntüler sonrası estetik iddiaları peş peşe gelirken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının adeta “tanınmaz hale geldiğini” savundu.

Maroon 5, 2000’li yılların başından bu yana dünya çapında büyük bir başarı yakaladı.

Grubun solisti Adam Levine ise kendine özgü sesiyle bu başarının en önemli mimarlarından biri oldu. “This Love” ve “She Will Be Loved” ile çıkış yapan grup, “Sugar”, “Moves Like Jagger”, “Girls Like You”, “Payphone” ve “Memories” gibi hitlerle yıllarca listelerin zirvesinde kaldı. 

Pop müzik tarihine damga vuran Maroon 5, Adam Levine’in vokaliyle birlikte global bir fenomene dönüştü.

Ancak son günlerde konuşulan konu müzik değil, Adam Levine’in yüzündeki değişim!

Breakthrough Prize gecesinde tamamen sakalsız görüntülenen Levine’in yüzündeki aşırı pürüzsüzlük, gerginlik ve mimik değişimi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı estetik uzmanları; yüz germe, göz kapağı estetiği, botoks ve yağ enjeksiyonu gibi işlemler yapılmış olabileceğini öne sürdü. Özellikle kulak çevresindeki deri görünümü ve göz altlarındaki değişim dikkat çeken detaylar arasında gösterildi. 

Öte yandan bazı kullanıcılar ise bu değişimin büyük ölçüde sakalların kesilmesi, kilo kaybı ve farklı ışık kullanımından kaynaklandığını savunudu. Ancak sosyal medyada yapılan yorumların büyük kısmı tek noktada birleşmiş durumda: Adam Levine’in yeni hali eskisinden oldukça farklı görünüyor! Levine cephesinden ise tüm bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
