article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le Dansını Tiye Alan Kullanıcıya Sürpriz Hamle!

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le Dansını Tiye Alan Kullanıcıya Sürpriz Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.05.2026 - 14:04

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez romantik halleriyle değil sosyal medyada yarattıkları etkiyle gündemde! Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, hem sahne uyumları hem de enerjileriyle sık sık konuşulurken, son hamleleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Özellikle “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin yeni sezon lansmanında sergiledikleri dans, kısa sürede viral olmuş ve sosyal medyada adeta goygoy malzemesine dönüşmüştü. Ama asıl olay… o dansın taklit edilmesiyle başladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, 8 Mayıs 2026’da gerçekleşen lansman gecesinde Mert Demir’in “Gözlerime Bak” şarkısı eşliğinde romantik bir dans sergiledi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, 8 Mayıs 2026’da gerçekleşen lansman gecesinde Mert Demir’in “Gözlerime Bak” şarkısı eşliğinde romantik bir dans sergiledi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, yaklaşık iki yıldır süren ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri. İkilinin yolları ilk olarak 2023 yılında “Ateşe Düştüm” şarkısında Serenay Sarıkaya’nın vokal yapmasıyla kesişmişti. Ancak Mert Demir’in 2025’te yaptığı açıklamaya göre bu birliktelik çok daha öncesine dayanıyor ve çift 2023’ün sonlarına doğru ilişkilerini resmiyete dökmüştü.

Son olarak Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezon izleme partisinde Mert Demir'le yalın ayak dans ettikleri anlar gündeme oturmuştu.

Çiftin uyumu sosyal medyada beğeni toplarken, bazı kullanıcılar bu anlardan goygoy malzemesi çıkarmıştı. Kısa sürede gündem olan bu dans, sosyal medya kullanıcılarının da radarına girdi.

İnternette hızla yayılan bir videoda, bir çift Serenay ve Mert’in o meşhur dansını birebir taklit etti. Abartılı mimikler ve eğlenceli detaylarla hazırlanan video kısa sürede binlerce izlenme aldı. Ancak asıl sürpriz, Serenay Sarıkaya’dan geldi! Ünlü oyuncu, bu taklit videosunu beğendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın